WP узнала о плане Маска уволить сотрудников Twitter

Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила газета The Washingron Post со ссылкой на документы.

Маск, по данным издания, в ближайшее время приобретет социальную сеть, после чего уволит 75% персонала компании, а именно 7,5 тыс. сотрудников. При этом даже если сделка предпринимателя с Twitter сорвется, в компании всё равно ожидаются сокращения, так как нынешнее руководство планировало уменьшить фонд оплаты труда примерно на $800 млн, после чего последовали бы увольнения почти четверти недовольных сотрудников.

Газета отметила, что в компании планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.

«Простая часть для Маска заключается в том, чтобы купить Twitter, а сложная в том, чтобы исправить ошибки», — цитирует издание финансового аналитика из компании Wedbush Securities Дэна Айвза.

Ранее, 14 октября, агентство Reuters сообщило, что Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter. Компания хочет получить документы расследования, поскольку они касаются ключевых вопросов в судебном процессе.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.