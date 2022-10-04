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Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает Bloomberg.

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О сделанном Маском предложении агентству стало известно от источников, которые пожелали остаться неназванными.

«Илон Маск предлагает купить Twitter по изначальной цене в 54,2 доллара за акцию... Маск сделал это предложение в письме Twitter», — пишет агентство.

Bloomberg также сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%.

В конце апреля миллиардер заявил о покупке социальной сети, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

16 августа Business Insider сообщил о том, что Маск одержал победу в судебной тяжбе с Twitter по доступу к файлам со сведениями о спам-аккаунтах и ботах на платформе.

Уже 30 августа комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документы, в которых содержались не обнародованные до того причины срыва сделки по приобретению Twitter Маском. В SEC заявили, что факторами для расторжения являются уязвимость Twitter для системных сбоев, незаконное присвоение и нарушение прав интеллектуальной собственности, а также намеренное снижение количества ботов в отчете.

13 сентября сообщалось, что акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску.

4 октября президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Известиями» заявил, что не исключает выдвижения Маска на пост президента США.

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