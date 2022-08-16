Илон Маск одержал победу по судебному делу о приобретении Twitter

По решению суда компания Twitter Inc. должна передать американскому предпринимателю Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, на которые миллиардер ссылался, пытаясь отказаться от покупки Twitter. Об этом сообщает Business Insider во вторник, 16 августа.

30 июля стало известно, что Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что миллиардер купит социальную сеть и сделает ее частной. Суммой сделки назывались $44 млрд. Вскоре рыночный спад привел к падению акций технологических компаний, включая Tesla и Twitter.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля Маск отказался от сделки.

6 августа Маск заявил, что возобновление сделки по приобретению Twitter возможно, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.