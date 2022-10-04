Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский во вторник, 4 октября, в беседе с «Известиями» заявил, что не исключает выдвижения на пост президента США миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска.

Лозанский напомнил о заявлении Маска о ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта бизнесмен предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры. Большинство пользователей не поддержали предложение бизнесмена.

«Неожиданно сегодня произошло, что Илон Маск своим заявлением показал, что он помимо того, что является успешным бизнесменом, он говорил о политике, а также предложил план урегулирования на Украине. Конечно, у него недостаточно политического опыта, но [40-й президент США Рональд] Рейган был актером. Неважно, что Маск бизнесмен, страна хочет видеть президента, который разбирается в экономических вопросах, ведь экономика — важная составляющая. <...> США нужна молодежь, нужны новые идеи. Предстоит интересная кампания», — сказал американист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, отметив, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля напомнил, что достижение мира без выполнения условий российской стороны невозможно.

При этом политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин в беседе с «Известиями» призвал не переоценивать заявления Маска. По его словам, это может быть просто попыткой эпатировать людей. Зудин также допустил, что слова предпринимателя могут быть связаны с его коммерческим расчетом — «с той игрой, которую он ведет на рынке и вокруг своего курса акций».

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Вероятным соперником Байдена станет экс-президент страны республиканец Дональд Трамп. Миллиардер полагает, что американские СМИ, поддерживающие демократов, уже сейчас пытаются дискредитировать его.

Илон Маск — американский миллиардер, предприниматель и инженер. Он является основателем, генеральным директором и главным инженером компании SpaceX; а также инвестором, генеральным директором и архитектором продукта компании Tesla. По данным на 2022 год, состояние Маска оценивается в $247,9 млрд. Долгое время Маск был сторонником демократов, но в мае этого года заявил, что разочаровался в их экономической политике и теперь будет голосовать за республиканцев.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября в Кремле по результатам референдумов состоялась церемония подписания договоров о вхождении их, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав РФ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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