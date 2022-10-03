Илон Маск опубликовал опрос о принадлежности Крыма и Донбасса

Американский предприниматель, совладелец Tesla и SpaceX Илон Маск 3 октября опубликовал в своем Twitter опрос о дальнейшей судьбе Донбасса и Крыма.

«Должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине?» — говорится в опросе.

По состоянию на 21:30 мск 64% принявших участие в голосовании дали утвердительный ответ. Под словом «нет» подписались 36% опрошенных. Опрос продолжается.

Кроме того, предприниматель в своей соцсети заявил, что победа Украины в тотальном конфликте маловероятна. По словам Маска, Россия проводит частичную мобилизацию, а если под угрозой нападения окажется Крым, то будет проведена и всеобщая мобилизация. В России, подчеркивает Маск, в три раза больше населения, чем на Украине.

Ранее в этот же день Маск предложил под наблюдением ООН повторить референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России. Также он предложил мировому сообществу не оспаривать статус Крыма как части РФ, напомнив, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева».

В этот же день экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение Маска по урегулированию украинского кризиса, нецензурно высказавшись про американского миллиардера за его идеи.

На твит Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, предложив более «лучший план», в котором предложил «подвергнуть Россию демилитаризации и обязательной денуклеаризации».

Кроме того, после твита Маска акции Tesla упали на торгах в Нью-Йорке более чем на 8,4%.

Итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ стали известны 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.

До этого, 17 марта, Путин указал на правильность и своевременность решения присоединить Крым к России. Глава государства напомнил, как жители полуострова проявили мужество и патриотизм с февраля по март 2014 года. Тогда они «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», отметил президент.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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