Американский миллиардер, совладелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил под наблюдением ООН повторить референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России. Об этом он написал 3 октября в своем Twitter.

Также Маск предлагает мировому сообществу не оспаривать статус Крыма как части РФ, напомнив, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева».

Кроме того, по мнению Маска, Украина должна остаться нейтральной страной.

Итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ стали известны 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил, что референдумы прошли в полном соответствии с нормами международного права. Наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными.

30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

3 октября Госдума ратифицировала договоры.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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