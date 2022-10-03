Реклама
Прямой эфир
Мир
Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на «Северных потоках»
Мир
Немецкий эксперт предупредил ЕС о выигрыше РФ после введения потолка цен на нефть
Экономика
Россия ввела контрсанкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии
Мир
Маск предложил повторить референдумы в новых регионах РФ под наблюдением ООН
Общество
Экс-глава Дербентского района Дагестана получил 9 лет колонии за растрату
Мир
ЕС выделит еще €5 млрд макрофинансовой помощи Украине
Происшествия
Один человек погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Мир
Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
Мир
Посол ФРГ заявил о достижении низшей точки в отношениях с Россией
Общество
Отсрочку по мобилизации могут дать на год с возможностью продления
Мир
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября
Сюжет:

Бывший украинский посол обматерил Маска за идеи по разрешению кризиса на Украине

Экс-посол Украины в Германии Мельник обматерил Илона Маска за предложения по Крыму и урегулированию ситуации на Украине
0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение американского миллиардера, совладельца компаний Tesla и Space X, Илона Маска по урегулированию украинского кризиса.

Под грохот орудий: как прошли первые дни Донецка после возвращения в РФ
Украина усилила обстрелы города после подписания договора о вхождении региона в состав России

Ранее в понедельник Маск написал в Twitter, что мировому сообществу не следует оспаривать статус Крыма как части РФ. Он напомнил, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева». Кроме того, по мнению Маска, Украина должна остаться нейтральной страной.

Мельник обматерил в Twitter американского миллиардера за его предложения.

«*** — вот мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он.

На твит Илона Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, предложив более «лучший план».

«Украина освобождает свои территории, в том числе Крым. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации», — написал он, добавив, что российские военнослужащие также должны будут пройти через международный трибунал за якобы совершенные военные преступления.

Кроме того, после твита Маска акции Tesla упали на торгах в Нью-Йорке более чем на 8,4%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.

До этого, 17 марта, Путин указал на правильность и своевременность решения присоединить Крым к России. Глава государства напомнил, как жители полуострова проявили мужество и патриотизм с февраля по март 2014 года. Тогда они «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», отметил президент.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022