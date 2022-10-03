Бывший украинский посол обматерил Маска за идеи по разрешению кризиса на Украине

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение американского миллиардера, совладельца компаний Tesla и Space X, Илона Маска по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в понедельник Маск написал в Twitter, что мировому сообществу не следует оспаривать статус Крыма как части РФ. Он напомнил, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева». Кроме того, по мнению Маска, Украина должна остаться нейтральной страной.

Мельник обматерил в Twitter американского миллиардера за его предложения.

«*** — вот мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он.

На твит Илона Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, предложив более «лучший план».

«Украина освобождает свои территории, в том числе Крым. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации», — написал он, добавив, что российские военнослужащие также должны будут пройти через международный трибунал за якобы совершенные военные преступления.

Кроме того, после твита Маска акции Tesla упали на торгах в Нью-Йорке более чем на 8,4%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.

До этого, 17 марта, Путин указал на правильность и своевременность решения присоединить Крым к России. Глава государства напомнил, как жители полуострова проявили мужество и патриотизм с февраля по март 2014 года. Тогда они «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», отметил президент.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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