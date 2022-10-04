В МГИМО призвали не переоценивать влияние Маска на общественное мнение

Заявление американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска выбивается из общепринятых трендов, однако не стоит переоценивать его влияние на общественное мнение, это может быть просто попыткой эпатировать людей. Такое мнение во вторник, 4 октября, в беседе с «Известиями» выразил политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

Как отметил эксперт, Маск давно стал очень влиятельной публичной фигурой и старается поддерживать себя в этом качестве, поэтому его внимание к украинскому конфликту предсказуемо. Кроме того, Зудин напомнил, что симпатии Маска были на стороне Украины, однако нынешнее его заявление выбивается из его прежних симпатий, а также от подходов, которые сейчас доминируют на Западе.

«Зачем он это делает? Здесь возможны два не взаимоисключающих объяснения. Первое — ну да, доминирующий тренд на Западе продолжает сохраняться, но одновременно существуют и постепенно усиливаются другие подходы — в частности, более острожные, менее конфронтационные и агрессивные. Маск просто озвучил тот подход, который формируется на Западе. Второе объяснение — на самом деле к политике его заявление не имеет отношение, а имеет отношение к его коммерческим интересам. Не стоит забывать, что он очень крупный предприниматель и его заявления влияют на курс акций. Он колеблется как в сторону повышения, так и в сторону понижения», — объяснил политолог.

Зудин допустил, что последнее заявление предпринимателя может быть связано с его коммерческим расчетом — «с той игрой, которую он ведет на рынке и вокруг своего курса акций».

Как отметил специалист, лидер мнений Маск — безусловно, влиятельный человек, однако его влияние не следует переоценивать, так как миллиардера репутация человека довольно экстравагантного.

Так, в данном случае, его нестандартное и нетривиальное заявление по Украине может объясняться проявлением его экстравагантности.

«Но тем не менее он влияет на общественное мнение и факт, что такая влиятельная фигура сделала нетривиальное выпадающее из общего тренда заявление — это безусловно знак, правда пока не совсем понятно знак чего именно», — заключил Зудин.

Накануне бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Вначале он предложил свои пункты по урегулированию отношений между Москвой и Киевом, назвав Крым российским, и предложил пользователям высказать свое мнение.

Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры. Большинство пользователей не поддержали предложение бизнесмена.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель заявил, что победа Украины в конфликте маловероятна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Маска, отметив, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля напомнил, что достижение мира без выполнения условий российской стороны невозможно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября в Кремле по результатам референдумов состоялась церемония подписания договоров о вхождении их, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав РФ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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