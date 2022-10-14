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СМИ узнали о расследовании властей США из-за сделки Маска с Twitter

Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter
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Фото: Global Look Press/Roberto Casimiro
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Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter. Об этом 13 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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«С помощью своего адвоката он вел с соответствующими органами содержательную переписку относительно этого расследования. Twitter хочет получить эти документы, поскольку они касаются ключевых вопросов в судебном процессе», — говорится в заявлении.

По данным компании, запрос на переписку был отправлен еще несколько месяцев назад. Однако сторона Маска всё еще не предоставила требуемые документы.

Ранее, 5 октября, Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель.

За день до этого Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%.

13 сентября сообщалось, что акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску.

В конце апреля миллиардер заявил о покупке социальной сети, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении Twitter приостановлена. Маск утверждал, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

16 августа Business Insider сообщил о том, что Маск одержал победу в судебной тяжбе с Twitter по доступу к файлам со сведениями о спам-аккаунтах и ботах на платформе.

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