Маск посетил штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках

Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Об этом в среду, 26 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

«Chief Twit», — написал он в био.

Отмечается, что завершение сделки по покупке Twitter состоится в пятницу. Предприниматель планирует приобрести компанию за $44 млрд.

Агентство сообщило, что на этом фоне акции Twitter выросли до $53,47 во второй половине дня на торгах в Нью-Йорке.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

Ранее, 20 октября, газета The Washington Post сообщила, что Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

В издании отметили, что в компании также планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.