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Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter

WSJ: банки начали финансирование сделки по покупке Twitter Илоном Маском
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Некоторые банки начали предоставлять денежные средства для финансирования сделки по покупке американским миллиардером Илоном Маском компании Twitter. Об этом 26 октября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Банки начали направлять $13 млрд наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter», — пишет издание.

По данным газеты, средства будут предоставлены Маску для совершения сделки к пятнице.

Ранее в этот день Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

Отмечается, что завершение сделки по покупке Twitter состоится в пятницу. Предприниматель планирует приобрести компанию за $44 млрд. На этом фоне акции Twitter выросли до $53,47 во второй половине дня на торгах в Нью-Йорке.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

В издании отметили, что в компании также планируется сократить и расходы на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. По мнению авторов материала, за этим могут последовать взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.

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