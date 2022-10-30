СМИ сообщили о планах Маска начать увольнения в Twitter

Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск распорядился начать увольнения сотрудников компании еще в субботу, 29 октября. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения. Часть команд планируется сократить больше других. В настоящий момент точные планы по сокращениям неизвестны. В Twitter работает около 7,5 тыс. человек.

В издании подчеркнули, что сокращения должны были начаться до 1 ноября, когда сотрудники должны получить субсидии на акции компании в качестве компенсации. Такие субсидии, как правило, составляют значительную часть от зарплаты сотрудников. Если Маск уволит работников Twitter до 1 ноября, он может избежать выплаты им этих субсидий.

Ранее, 29 октября, The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что сотрудникам Twitter приказали распечатать написанный ими код, чтобы доказать факт своей работы в компании.

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Накануне Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует 28 октября закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

При этом 20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее агентство Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.