NYT сообщила об указании сотрудникам Twitter распечатать написанный ими код

Сотрудникам Twitter приказали распечатать написанный ими код, чтобы доказать свое трудоустройство в компании. Об этом 28 октября сообщила The New York Times.

Об этом газете сообщили два человека, осведомленных о ситуации в компании. Такая информация появилась на фоне слухов о том, что после перехода Twitter под управление Илона Маска могут начаться сокращения.

Помимо этого два других источника сообщили о внедрении заморозки кода, чтобы предотвратить изменения в приложениях социальной сети.

20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Позднее Bloomberg выяснил, что предприниматель не собирается этого делать. Однако, по последней информации агентства, в Twitter всё же начали увольнять сотрудников после покупки компании Маском.

27 октября стало известно, что Маск возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

На следующий день Маск прокомментировал новость о покупке им компании Twitter фразой «птица на свободе». Также он написал, что причина приобретения им компании заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Помимо этого Маск заявил, что собирается создать совет по модерации контента Twitter. Он пообещал, что никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберется совет.