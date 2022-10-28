Трамп одобрил переход Twitter в руки «вменяемых людей»

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил смену руководства микроблога Twitter, который возглавил предприниматель Илон Маск. Об этом он написал 28 октября в своей соцсети Truth.

«Я очень рад, что Twitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну», — заявил экс-президент.

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Ранее, 26 октября, стало известно, что некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по покупке Маском компании Twitter. Уточняется, что деньги будут предоставлены предпринимателю для совершения сделки к пятнице.

В тот же день Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

При этом 20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее агентство Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.