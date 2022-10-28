Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 10 тыс. военнообязанных задержаны на Украине при попытке выезда из страны
Мир
Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана
Мир
В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний
Политика
Путин поручил внести коррективы в ВС России с учетом опыта спецоперации
Армия
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Происшествия
ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка
Армия
Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Мир
Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций
Армия
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России
Мир
Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке
Мир
США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
Экономика
Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»

Трамп одобрил переход Twitter в руки «вменяемых людей»

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил смену руководства микроблога Twitter, который возглавил предприниматель Илон Маск. Об этом он написал 28 октября в своей соцсети Truth.

Идите в бан: почему Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter
Вынужденные меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ и постоянных нарушений законодательства

«Я очень рад, что Twitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну», — заявил экс-президент.

27 октября Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Ранее, 26 октября, стало известно, что некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по покупке Маском компании Twitter. Уточняется, что деньги будут предоставлены предпринимателю для совершения сделки к пятнице.

В тот же день Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

При этом 20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее агентство Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022