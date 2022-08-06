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Маск назвал свои условия для покупки Twitter

Маск заявил, что купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Возобновление сделки по приобретению Twitter возможно, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети. Об этом в субботу, 6 августа, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал он в Twitter.

30 июля стало известно, что Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан 29 июля, после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

25 апреля 2022 года Twitter и Маск объявили, что предприниматель купит социальную сеть и сделает ее частной. Суммой сделки назывались $44 млрд. Вскоре рыночный спад привел к падению акций технологических компаний, включая Tesla и Twitter.

13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля Маск отказался от сделки.

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