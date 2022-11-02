Маск заявил о планах сделать Twitter самым достоверным источником информации

Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск заявил, что планирует сделать сервис микроблогов самым достоверным источником информации в мире.

«Наша цель — это сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий», — написал он на своей странице в соцсети 2 ноября.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

На следующий день предприниматель анонсировал создание совета модерации контента в соцсети.

31 октября Маск распустил совет директоров соцсети Twitter. Таким образом, он стал единоличным директором компании. При этом позднее бизнесмен заявил, что решение о роспуске совета директоров является временным.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 1 ноября в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Маск на посту главы Twitter уже начал совершать странные действия.