Эксперт назвал странными решения Илона Маска на посту главы Twitter

Американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter, чтобы самостоятельно принимать решения по развитию соцсети. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Маск хочет самостоятельно принимать решения по развитию соцсети. А поскольку компания полностью его, он хочет, чтоб ему никто не мешал, а все решения по развитию должны проходить через совет. Роль совета директоров заключается в «заботе об интересах акционеров», а у Twitter остался лишь один контролирующий акционер», — объяснил эксперт.

По его словам, Илон Маск на посту главы Twitter уже начал совершать странные действия. В частности, предприниматель решил вынудить владельцев галочки верификации платить по $20 ежемесячно, в противном случае они лишатся этого статуса.

Вместе с тем, как напомнил Зыков, такая галочка была создана только с целью защиты от фейков, чтобы пользователи точно знали, что аккаунт человека, на которого они подписываются, — не самозванец.

«А сейчас Маск ввел странное решение. Плюс мы знаем, что российские банковские карты почти нигде больше не принимают за рубежом. Это значит, что российские пользователи без карт иностранного банка останутся без галок верификации», — указал специалист.

Он убежден, что от Маска можно ожидать «много странных и неоднозначных решений».

О том, что предприниматель распустил совет директоров соцсети Twitter, стало известно 31 октября. Таким образом, Маск стал единоличным директором компании. При этом позднее бизнесмен заявил, что решение о роспуске совета директоров является временным.

Также во вторник появилась информация о том, что Twitter начала маркировать государственные СМИ Украины.

До этого, 28 октября, Илон Маск анонсировал создание совета модерации контента в соцсети.

Днем ранее предприниматель возглавил Twitter. По его словам, причина приобретения им компании заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».