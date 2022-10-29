Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter

Американский миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск пообещал создать совет модерации контента. Об этом он написал в своем аккаунте 28 октября.

«Twitter сформирует совет модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберется совет», — написал Маск.

Ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп одобрил смену руководства Twitter. Он считает, что теперь социальная сеть в руках «вменяемых людей» и больше не будет управляться теми, кто «по-настоящему ненавидит нашу страну».

Накануне Маск прокомментировал новость о покупке им компании Twitter фразой «птица на свободе». Также он написал, что причина приобретения им компании заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». По его словам, в настоящий момент существует риск раскола социальных сетей на полярные крайности, которые разжигают ненависть и разъединяют общество.

27 октября стало известно, что Маск возглавил Twitter. Свои посты оставили генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

Накануне американский предприниматель побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Кроме того, Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Позднее Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать. Однако по последней информации агентства, в Twitter всё же начали увольнять сотрудников после покупки компании Маском.