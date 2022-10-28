Bloomberg сообщило об увольнениях в Twitter после покупки компании Маском

В Twitter начали увольнять сотрудников после покупки компании бизнесменом Илоном Маском. Об этом 28 октября сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что сотрудников заметили выходящими из офиса в Сан-Франциско с картонными коробками и вещами.

Кроме того, по информации источников агентства, в компании планируют собрание, куда не пригласили многих из сотрудников. В социальных сетях также появилась информация, что из Twitter уволили целую команду дата-инженеров.

Накануне Маск, являющийся также совладельцем компаний Tesla и SpaceX, возглавил Twitter. Свои посты после его прихода оставили генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал.

20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.

Twitter принял предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд 5 октября. Предполагалось, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Маск за день до этого предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию. Bloomberg сообщило, что на этом фоне акции Twitter подскакивали на 18%. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю.

Илон Маск в конце апреля заявил о покупке социальной сети, но 13 мая рассказал, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Предприниматель заявлял, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Он собирался провести оценку данных по собственной методологии.