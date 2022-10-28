Илон Маск рассказал о причинах покупки Twitter

Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал новость о покупке им компании Twitter фразой «птица на свободе». Об этом он написал в своем аккаунте 27 октября.

«Причина моего приобретения Twitter состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», — написал Маск.

По его словам, в настоящий момент существует большой риск раскола социальных сетей «на крайне правые и крайне левые «эхо-камеры»», которые разжигают ненависть и разъединяют общество.

Маск считает, что в погоне за просмотрами традиционные СМИ «поощряют эти полярные крайности, так как считают, что это приносит прибыль». Однако, как отметил предприниматель, при этом теряется возможность диалога. По его словам, именно в этом заключается причина его покупки Twitter.

«Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю. Это не означает, что на площадке все смогут говорить что угодно без каких-либо последствий. В дополнение к необходимости подчиняться законам наша платформа должна быть теплой и приветливой для всех», — подытожил новый глава Twitter.

В этот же день телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск возглавил Twitter. Отмечается, что генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал уже покинули штаб-квартиру соцсети в Сан-Франциско.

26 октября стало известно, что некоторые банки начали предоставлять средства для финансирования сделки по покупке Маском компании Twitter. Уточняется, что деньги будут предоставлены предпринимателю для совершения сделки к пятнице.

Также Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Кроме того, Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

Отмечалось, что завершение сделки по покупке Twitter состоится в пятницу. Предприниматель планирует приобрести компанию за $44 млрд. На этом фоне акции Twitter выросли до $53,47 во второй половине дня на торгах в Нью-Йорке.

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter.

При этом 20 октября газета The Washington Post сообщила о намерении Маска уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения. Однако позднее агентство Bloomberg выяснило, что предприниматель не собирается этого делать.