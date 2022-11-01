Маск ответил на критику Кинга по платной верификации аккаунта в Twitter

Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск 1 ноября ответил на критику со стороны писателя Стивена Кинга по поводу решения бизнесмена сделать верификацию аккаунта в сети микроблогов платной.

Кинг заявил, что удалится из Twitter, если Маск введет ежемесячную подписку на «синюю галочку». Он считает, что это соцсеть должна платить ему, а не наоборот.

«Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?» — ответил Маск на твит писателя.

Предприниматель добавил, что даст обоснование в более подробной форме перед тем, как это будет реализовано.

«Это единственный способ победить ботов и троллей», — считает Маск.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Уже 31 октября стало известно, что верификация аккаунта в Twitter может стать платной. «Синяя галочка» будет доступна только пользователям с ежемесячной премиальной подпиской. Стоимость подписки Twitter Blue тоже изменится и вырастет почти до $20.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 1 ноября в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Маск на посту главы Twitter уже начал совершать странные действия.