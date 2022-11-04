Влияние и поглощение: IT-гигантам запретят манипулировать пользователями

Жизнь корпораций из Кремниевой долины может стать намного сложнее. В ноябре в силу вступает Закон Европейского союза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Он запускает процесс, который, как ожидается, заставит Google, Apple и Microsoft сделать свои платформы более открытыми и совместимыми с конкурентами. Это значит, что у компаний будет меньше способов управлять поведением пользователей. Подробнее — в материале «Известий».

Иной порядок

Новый закон переосмысляет текущую вседозволенность трансграничных корпораций. По сути, небольшое количество платформ держит в своих руках власть над солидной долей рынка. Это мешает появлению и росту их конкурентов . Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из интернета. Если оформили подписку, то отказ от нее не должен сопровождаться бюрократией и долгим поиском в настройках.

Влияние и поглощение: Фото: AP Photo/Patrick Semansky

DMA вводит понятие компаний-привратников (gatekeepers), именно на них и будет распространяться закон. Образно говоря, это цифровые платформы, которые являются воротами между бизнесом и пользователями, они устанавливают правила и отвечают за коммуникацию. Однако привратники злоупотребляют своим положением и склонны навязывать собственные услуги, что препятствует приходу новых игроков и уменьшает число инноваций . Пользователи, не имеющие другого пути, соглашаются платить больше, хотя могли бы сделать выбор в пользу альтернативных условий. Именно с такой несправедливостью и хочет побороться ЕС.

Отмечается, что DMA стал ответом на жалобы, которые годами накапливались в Еврокомиссии . Шведский Spotify заявляет, что сборы Apple в магазине приложений дают Apple Music «несправедливое преимущество». Швейцарский почтовый сервис ProtonMail говорит, что Google и Apple используют настройки по умолчанию, чтобы отдавать предпочтение собственным почтовым приложениям. А немецкий поставщик облачных услуг NextCloud назвал продвижение Microsoft своего облачного хранилища OneDrive антиконкурентным.

На кого распространяется закон

Под действие DMA подпадают магазины приложений, маркетплейсы, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, платформы для обмена видео, виртуальные помощники, веб-браузеры, облачные сервисы, операционные системы и рекламные службы.

Компания считается привратником, если соответствует трем критериям, прописанным в документе. Во-первых, она должна иметь большой оборот. В цифрах это значит, что организация зарабатывает минимум € 7,5 в год или же ее рыночная стоимость составила не менее € 75 млрд в прошлом финансовом году. Кроме того, платформа должна работать минимум в трех странах ЕС.

Второе условие — большое количество клиентов, а именно 45 млн пользователей и 10 тыс. коммерческих предприятий из ЕС ежегодно.

Наконец, гейткипер должен иметь прочное положение на рынке. Требование выполняется, если компания отвечает первым двум критериям в течение последних трех лет.

Организация вправе опровергнуть статус «привратника», если предоставит обоснованные аргументы. И наоборот, Еврокомиссия может начать собственное исследование для более точной оценки компании.

Глава офиса ЕС в Сан-Франциско Жерар де Грааф, занимающийся регулированием цифровых платформ, ожидает, что в группу гейткиперов войдет около дюжины компаний, о которых будет объявлено весной 2023 года. Также он предрек волну судебных разбирательств — американские IТ-гиганты готовятся к тяжбам из-за неудобного статуса.

Пока компании мало представляют, как будет выстроена работа в новых условиях, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

— Я думаю, что бизнес на текущий момент не очень понимает, как будет происходить правоприменение, а в особенности крупные платформы, которые подпадают под отдельное регулирование. Кроме того, DMA сложно рассматривать в отрыве от DSA (закон о цифровых услугах ЕС, касающийся незаконного контента, навязчивой рекламы и дезинформации. — Ред.). Но в целом меры, расширяющие возможности для конкуренции, выглядят разумно с точки зрения развития цифровой экономики, так как в ЕС собственные платформы отсутствуют, — указал собеседник «Известий».

Требования и запреты

Закон содержит список того, что позволено и запрещено привратникам. DMA предполагает, что пользователи смогут отказаться от подписки на сервисы гейткипера так же легко, как и подписаться на них. Они вправе удалять предустановленные программы, а также загружать приложения из сторонних магазинов или интернета.

Закон запрещает отслеживать пользователей за пределами платформы в целях целевой рекламы без их согласия. Кроме того, у бизнеса появится возможность проверить данные об эффективности рекламы, размещенной на платформе гейткипера.

Привратник не сможет показывать свои продукты более выгодно в рейтинге по сравнению с предложениями третьих лиц. Он также не сможет навязать разработчикам приложений свои услуги, например заставить использовать определенную систему платежей. Бизнес-пользователям позволят договариваться и заключать контракты с клиентами вне платформы гейткипера.

Большинство требований напрямую связано с прибылью корпораций. Одним из наиболее болезненных пунктов может стать новое положение о рекламе, которое в конечном счете отразится и на кошельках обычных пользователей , считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Рекламный рынок очень изменится. Поскольку ухудшится сбор информации о пользователях, то ухудшится и таргетированная реклама, что должно привести к ее удешевлению. Это значит, что снизится выручка компаний, у которых сейчас и без того хватает проблем. Думаю, многие начнут более внимательно смотреть на различные платные модели, подписки или продажи цифровых сервисов. Поэтому стоит начать готовиться, — отметил эксперт.

Дела некоторых корпораций, в особенности Meta (признана экстремистской в РФ), действительно выглядят не лучшим образом. Менее чем за год компания потеряла почти $800 млрд своей рыночной капитализации, причем львиная доля убытков пришлась на последние восемь месяцев. Акции Meta упали примерно на 70% в этом году. Ребрендинг, который случился в октябре 2021-го, оказался серьезным вызовом.

Отдельное регулирование касается мессенджеров. ЕС хочет, чтобы популярные сервисы, такие как WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ), обеспечивали совместимость с другими, более мелкими платформами обмена сообщениями (если они сами того захотят). Однако неясно, заставит ли закон отправлять пользователям сообщения из одного приложения в другое, например из Telegram или Signal в WhatsApp.

Если это действительно так, то компании типа Apple и Meta должны будут открыть свои экосистемы. Хотя это может быть полезно для конечных пользователей и платформ-конкурентов, возникает риск проблем с конфиденциальностью. Поскольку все основные приложения используют разные методы шифрования, обеспечение совместимости вызывает трудности. Чтобы смягчить последствия, ЕС дает время на отлаживание процессов.

Некоторые базовые функции должны быть доступны с момента вступления в силу DMA (например, текстовые сообщения между двумя пользователями), более сложные будут вводиться постепенно и должны быть доступны через два года (например, групповые текстовые сообщения) или через четыре года (аудио- и видеозвонки).

Что грозит за несоблюдение правил

В случае нарушения требований гейткиперы понесут солидные убытки. Комиссия сможет налагать санкции в размере до 10% от мирового оборота компании и до 20% в случае повторных нарушений. Возможны и периодические штрафы в размере до 5% от среднедневного оборота. При постоянных нарушениях комиссия вправе запретить дальнейшие слияния и приобретения.

Влияние и поглощение: Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Применять закон в ЕС начнут через шесть месяцев со дня вступления в силу, то есть с мая 2023-го. После, в течение двух месяцев, потенциальные «привратники» должны будут уведомить о себе Еврокомиссию. Таким компаниям отведут полгода на то, чтобы выполнить требования DMA, самое позднее — к 6 марта 2024 года.

Значение закона для России

Нововведения могут затронуть и Россию. В частности, DMA позволит устанавливать внешние магазины приложений на iOS и Android без сегодняшней бюрократии, говорит генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его словам, это кратно повысит вероятность появления в России версий отечественных магазинов для iOS в ближайший год. Таким образом, станут доступны и удаленные из-за санкций приложения банков, СМИ и прочих агрегатов, связанные с госструктурами РФ.

Не исключено, что российские пользователи ощутят и остальные нововведения . Как и в случае с законом ЕС о цифровой конфиденциальности (GDPR), территориально действия компаний могут быть расширены, поскольку некоторые изменения проще внедрять повсеместно. Так произошло, например, с политикой в отношении файлов cookie — для подстраховки некоторые американские ресурсы стали явно сообщать об их использовании и запрашивать согласие пользователей.