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Влияние и поглощение: IT-гигантам запретят манипулировать пользователями

Европа готовится переписать правила для Google, Apple и Microsoft
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жизнь корпораций из Кремниевой долины может стать намного сложнее. В ноябре в силу вступает Закон Европейского союза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Он запускает процесс, который, как ожидается, заставит Google, Apple и Microsoft сделать свои платформы более открытыми и совместимыми с конкурентами. Это значит, что у компаний будет меньше способов управлять поведением пользователей. Подробнее — в материале «Известий».

Иной порядок

Новый закон переосмысляет текущую вседозволенность трансграничных корпораций. По сути, небольшое количество платформ держит в своих руках власть над солидной долей рынка. Это мешает появлению и росту их конкурентов. Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из интернета. Если оформили подписку, то отказ от нее не должен сопровождаться бюрократией и долгим поиском в настройках.

Влияние и поглощение:
App Store
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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DMA вводит понятие компаний-привратников (gatekeepers), именно на них и будет распространяться закон. Образно говоря, это цифровые платформы, которые являются воротами между бизнесом и пользователями, они устанавливают правила и отвечают за коммуникацию. Однако привратники злоупотребляют своим положением и склонны навязывать собственные услуги, что препятствует приходу новых игроков и уменьшает число инноваций. Пользователи, не имеющие другого пути, соглашаются платить больше, хотя могли бы сделать выбор в пользу альтернативных условий. Именно с такой несправедливостью и хочет побороться ЕС.

Отмечается, что DMA стал ответом на жалобы, которые годами накапливались в Еврокомиссии. Шведский Spotify заявляет, что сборы Apple в магазине приложений дают Apple Music «несправедливое преимущество». Швейцарский почтовый сервис ProtonMail говорит, что Google и Apple используют настройки по умолчанию, чтобы отдавать предпочтение собственным почтовым приложениям. А немецкий поставщик облачных услуг NextCloud назвал продвижение Microsoft своего облачного хранилища OneDrive антиконкурентным.

На кого распространяется закон

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Под действие DMA подпадают магазины приложений, маркетплейсы, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, платформы для обмена видео, виртуальные помощники, веб-браузеры, облачные сервисы, операционные системы и рекламные службы.

Компания считается привратником, если соответствует трем критериям, прописанным в документе. Во-первых, она должна иметь большой оборот. В цифрах это значит, что организация зарабатывает минимум €7,5 в год или же ее рыночная стоимость составила не менее €75 млрд в прошлом финансовом году. Кроме того, платформа должна работать минимум в трех странах ЕС.

Второе условие — большое количество клиентов, а именно 45 млн пользователей и 10 тыс. коммерческих предприятий из ЕС ежегодно.

Наконец, гейткипер должен иметь прочное положение на рынке. Требование выполняется, если компания отвечает первым двум критериям в течение последних трех лет.

Влияние и поглощение:
интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Организация вправе опровергнуть статус «привратника», если предоставит обоснованные аргументы. И наоборот, Еврокомиссия может начать собственное исследование для более точной оценки компании.

Глава офиса ЕС в Сан-Франциско Жерар де Грааф, занимающийся регулированием цифровых платформ, ожидает, что в группу гейткиперов войдет около дюжины компаний, о которых будет объявлено весной 2023 года. Также он предрек волну судебных разбирательств — американские IТ-гиганты готовятся к тяжбам из-за неудобного статуса.

Пока компании мало представляют, как будет выстроена работа в новых условиях, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

— Я думаю, что бизнес на текущий момент не очень понимает, как будет происходить правоприменение, а в особенности крупные платформы, которые подпадают под отдельное регулирование. Кроме того, DMA сложно рассматривать в отрыве от DSA (закон о цифровых услугах ЕС, касающийся незаконного контента, навязчивой рекламы и дезинформации. — Ред.). Но в целом меры, расширяющие возможности для конкуренции, выглядят разумно с точки зрения развития цифровой экономики, так как в ЕС собственные платформы отсутствуют, — указал собеседник «Известий».

Требования и запреты

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Закон содержит список того, что позволено и запрещено привратникам. DMA предполагает, что пользователи смогут отказаться от подписки на сервисы гейткипера так же легко, как и подписаться на них. Они вправе удалять предустановленные программы, а также загружать приложения из сторонних магазинов или интернета.

Закон запрещает отслеживать пользователей за пределами платформы в целях целевой рекламы без их согласия. Кроме того, у бизнеса появится возможность проверить данные об эффективности рекламы, размещенной на платформе гейткипера.

Привратник не сможет показывать свои продукты более выгодно в рейтинге по сравнению с предложениями третьих лиц. Он также не сможет навязать разработчикам приложений свои услуги, например заставить использовать определенную систему платежей. Бизнес-пользователям позволят договариваться и заключать контракты с клиентами вне платформы гейткипера.

Влияние и поглощение:
гаджет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство требований напрямую связано с прибылью корпораций. Одним из наиболее болезненных пунктов может стать новое положение о рекламе, которое в конечном счете отразится и на кошельках обычных пользователей, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Рекламный рынок очень изменится. Поскольку ухудшится сбор информации о пользователях, то ухудшится и таргетированная реклама, что должно привести к ее удешевлению. Это значит, что снизится выручка компаний, у которых сейчас и без того хватает проблем. Думаю, многие начнут более внимательно смотреть на различные платные модели, подписки или продажи цифровых сервисов. Поэтому стоит начать готовиться, — отметил эксперт.

Дела некоторых корпораций, в особенности Meta (признана экстремистской в РФ), действительно выглядят не лучшим образом. Менее чем за год компания потеряла почти $800 млрд своей рыночной капитализации, причем львиная доля убытков пришлась на последние восемь месяцев. Акции Meta упали примерно на 70% в этом году. Ребрендинг, который случился в октябре 2021-го, оказался серьезным вызовом.

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Отдельное регулирование касается мессенджеров. ЕС хочет, чтобы популярные сервисы, такие как WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ), обеспечивали совместимость с другими, более мелкими платформами обмена сообщениями (если они сами того захотят). Однако неясно, заставит ли закон отправлять пользователям сообщения из одного приложения в другое, например из Telegram или Signal в WhatsApp.

Если это действительно так, то компании типа Apple и Meta должны будут открыть свои экосистемы. Хотя это может быть полезно для конечных пользователей и платформ-конкурентов, возникает риск проблем с конфиденциальностью. Поскольку все основные приложения используют разные методы шифрования, обеспечение совместимости вызывает трудности. Чтобы смягчить последствия, ЕС дает время на отлаживание процессов.

Некоторые базовые функции должны быть доступны с момента вступления в силу DMA (например, текстовые сообщения между двумя пользователями), более сложные будут вводиться постепенно и должны быть доступны через два года (например, групповые текстовые сообщения) или через четыре года (аудио- и видеозвонки).

Что грозит за несоблюдение правил

В случае нарушения требований гейткиперы понесут солидные убытки. Комиссия сможет налагать санкции в размере до 10% от мирового оборота компании и до 20% в случае повторных нарушений. Возможны и периодические штрафы в размере до 5% от среднедневного оборота. При постоянных нарушениях комиссия вправе запретить дальнейшие слияния и приобретения.

Влияние и поглощение:
Деньги
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Применять закон в ЕС начнут через шесть месяцев со дня вступления в силу, то есть с мая 2023-го. После, в течение двух месяцев, потенциальные «привратники» должны будут уведомить о себе Еврокомиссию. Таким компаниям отведут полгода на то, чтобы выполнить требования DMA, самое позднее — к 6 марта 2024 года.

Значение закона для России

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Нововведения могут затронуть и Россию. В частности, DMA позволит устанавливать внешние магазины приложений на iOS и Android без сегодняшней бюрократии, говорит генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его словам, это кратно повысит вероятность появления в России версий отечественных магазинов для iOS в ближайший год. Таким образом, станут доступны и удаленные из-за санкций приложения банков, СМИ и прочих агрегатов, связанные с госструктурами РФ.

Не исключено, что российские пользователи ощутят и остальные нововведения. Как и в случае с законом ЕС о цифровой конфиденциальности (GDPR), территориально действия компаний могут быть расширены, поскольку некоторые изменения проще внедрять повсеместно. Так произошло, например, с политикой в отношении файлов cookie — для подстраховки некоторые американские ресурсы стали явно сообщать об их использовании и запрашивать согласие пользователей.

Однако пока настрой экспертов неоднозначный. По мнению Владимира Зыкова, сложно говорить, будет ли практика расширена за пределы ЕС — шансы 50 на 50. Аналитик РАЭК Карен Казарян сомневается, что Apple поменяет политику глобально. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что подобные практики чаще действуют повсеместно, а не локально и российские разработчики не останутся отрезаны от происходящего.

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