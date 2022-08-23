Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»

Сделка между VK и «Яндексом», после которой поисковик станет владельцем сервиса доставки еды Delivery Club, а VK — платформ «Дзен» и «Новости», может стать крупнейшей в истории российского digital-рынка , указали опрошенные «Известиями» эксперты. Активы «Яндекса», которые получит VK, можно оценить в $1 млрд, примерно во столько же — Delivery Club. В результате обмена VK станет крупнейшим в РФ digital-холдингом, аудитория сервисов которого составит 95% пользователей рунета. Объединение «Дзена» и сервисов VK даст авторам контента больше возможностей для продвижения и монетизации, полагают аналитики.

Обмен века

VK и «Яндекс» объявили о подписании обязывающих документов о сделке, предусматривающей обмен активами. VK станет собственником контентных платформ «Яндекса» — «Дзен» и «Новости» . Они станут доступны на портале dzen.ru , где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2022 года.

Новой стартовой страницей поисковика после этого станет ya.ru , сообщили в компании. Там уточнили, что это адрес «станет основной точкой входа в поиск, почту и другие сервисы». Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с голосовым помощником «Алиса».

Поисковик же в ходе сделки получит сервис доставки еды и продуктов Delivery Club . VK передаст его «Яндексу», после того как получит 100% уставного капитала платформы в ходе реструктуризации совместного со Сбербанком предприятия «020 Холдинг» (VK выходит из этого проекта).

На информации о сделке акции VK на Московской бирже к 17.00 мск подорожали на 5% почти до 443 рублей за бумагу. Котировки «Яндекса» повысились на 2,9% .

Платформы и содержание Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Анонсированный обмен активами можно считать крупнейшей сделкой на российском digital-рынке , сказал «Известиям» аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, в нынешних бизнес-реалиях оценить стоимость этих структур затруднительно. Если бы сделку заключали в прошлом году, «Дзен», который переходит к VK, можно было бы оценить в пять годовых выручек, или примерно в $1 млрд, подсчитал эксперт. Примерно таким же мог бы быть и порядок оценки Delivery Club, выручка которого, вероятно, составляет несколько сотен миллионов долларов, полагает Сергей Либин.

По его мнению, в результате сделки VK может стать крупнейшим по аудитории интернет-холдингом в РФ, ресурсы которого будут посещать около 95% российских пользователей .

С тем, что, по возможной оценке активов и размерам приобретаемой аудитории, сделка между VK и «Яндексом» — крупнейшая на российском digitatal-рынке, согласен и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Delivery Club сегодня — наибольшая в РФ служба доставки еды, отметил эксперт. При этом, по данным «Яндекс. Радара», ежемесячная аудитория «Новостей» составляет 29,5 млн пользователей, а «Дзена» — почти 52 млн , указал он.

— В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории . Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой «Дзена», и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию.

Платформы и содержание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пресс-службе «Яндекса» «Известиям» сказали, что оценивают не краткосрочный эффект от сделки, а его долгосрочное влияние на бизнес. В компании выразили уверенность, что в будущем обмен активами позволит стать компании еще устойчивее.

Редакция также направила запрос в Сбербанк.

Горизонты монетизации

По мнению Владимира Зыкова, объединение «Дзена» и медиактивов VK (например, сервиса «VK клипы») даст авторам контента дополнительные возможности для его монетизации . Впрочем, насколько велик эффект от слияния, будет зависеть от того, какие условия авторам предложит VK, полагает эксперт. В последнее время «Дзен» активно развивает формат коротких видеоклипов, аналогичный TikTok, поэтому интеграция с клиповым сервисом VK логична , отметил он. Также продвижению и развитию новостного сервиса будет способствовать сотрудничество с социальной сетью «ВКонтакте», считает Владимир Зыков.

Авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов: текстовый, короткие клипы, большие видео, интерактив и так далее, пообещали в VK.

— «Дзен» — стратегический актив для VK, в который компания намерена инвестировать. Сервисы внутри VK будут усиливать друг друга. В составе VK «Дзен» получит доступ к новой аудитории и расширит рекомендательные возможности, а VK усилит свое присутствие на рынке контентных платформ , — отметили в VK.

Объединение «Дзена» и аудиовизуальных сервисов VK даст авторам возможность более разностороннее предоставлять свой контент , согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Платформы и содержание Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Присоединение «Дзена» и «Новостей» очень значимо для бизнеса: вместе с этими проектами VK получает обширную аудиторию пользователей и значительное количество авторов, — сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Что касается перехода к минималистичной поисковой строке, то это отражение современного тренда на подход к потреблению информации, рассуждает Павел Сигал. Пользователям важно получать прямой доступ к запрашиваемым сервисам без нагрузки лишним контентом, сказал он.