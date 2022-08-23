Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»
Сделка между VK и «Яндексом», после которой поисковик станет владельцем сервиса доставки еды Delivery Club, а VK — платформ «Дзен» и «Новости», может стать крупнейшей в истории российского digital-рынка, указали опрошенные «Известиями» эксперты. Активы «Яндекса», которые получит VK, можно оценить в $1 млрд, примерно во столько же — Delivery Club. В результате обмена VK станет крупнейшим в РФ digital-холдингом, аудитория сервисов которого составит 95% пользователей рунета. Объединение «Дзена» и сервисов VK даст авторам контента больше возможностей для продвижения и монетизации, полагают аналитики.
Обмен века
VK и «Яндекс» объявили о подписании обязывающих документов о сделке, предусматривающей обмен активами. VK станет собственником контентных платформ «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Они станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2022 года.
Новой стартовой страницей поисковика после этого станет ya.ru, сообщили в компании. Там уточнили, что это адрес «станет основной точкой входа в поиск, почту и другие сервисы». Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с голосовым помощником «Алиса».
Поисковик же в ходе сделки получит сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. VK передаст его «Яндексу», после того как получит 100% уставного капитала платформы в ходе реструктуризации совместного со Сбербанком предприятия «020 Холдинг» (VK выходит из этого проекта).
На информации о сделке акции VK на Московской бирже к 17.00 мск подорожали на 5% почти до 443 рублей за бумагу. Котировки «Яндекса» повысились на 2,9%.
Анонсированный обмен активами можно считать крупнейшей сделкой на российском digital-рынке, сказал «Известиям» аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, в нынешних бизнес-реалиях оценить стоимость этих структур затруднительно. Если бы сделку заключали в прошлом году, «Дзен», который переходит к VK, можно было бы оценить в пять годовых выручек, или примерно в $1 млрд, подсчитал эксперт. Примерно таким же мог бы быть и порядок оценки Delivery Club, выручка которого, вероятно, составляет несколько сотен миллионов долларов, полагает Сергей Либин.
По его мнению, в результате сделки VK может стать крупнейшим по аудитории интернет-холдингом в РФ, ресурсы которого будут посещать около 95% российских пользователей.
С тем, что, по возможной оценке активов и размерам приобретаемой аудитории, сделка между VK и «Яндексом» — крупнейшая на российском digitatal-рынке, согласен и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Delivery Club сегодня — наибольшая в РФ служба доставки еды, отметил эксперт. При этом, по данным «Яндекс. Радара», ежемесячная аудитория «Новостей» составляет 29,5 млн пользователей, а «Дзена» — почти 52 млн, указал он.
— В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой «Дзена», и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию.
В пресс-службе «Яндекса» «Известиям» сказали, что оценивают не краткосрочный эффект от сделки, а его долгосрочное влияние на бизнес. В компании выразили уверенность, что в будущем обмен активами позволит стать компании еще устойчивее.
Редакция также направила запрос в Сбербанк.
Горизонты монетизации
По мнению Владимира Зыкова, объединение «Дзена» и медиактивов VK (например, сервиса «VK клипы») даст авторам контента дополнительные возможности для его монетизации. Впрочем, насколько велик эффект от слияния, будет зависеть от того, какие условия авторам предложит VK, полагает эксперт. В последнее время «Дзен» активно развивает формат коротких видеоклипов, аналогичный TikTok, поэтому интеграция с клиповым сервисом VK логична, отметил он. Также продвижению и развитию новостного сервиса будет способствовать сотрудничество с социальной сетью «ВКонтакте», считает Владимир Зыков.
Авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов: текстовый, короткие клипы, большие видео, интерактив и так далее, пообещали в VK.
— «Дзен» — стратегический актив для VK, в который компания намерена инвестировать. Сервисы внутри VK будут усиливать друг друга. В составе VK «Дзен» получит доступ к новой аудитории и расширит рекомендательные возможности, а VK усилит свое присутствие на рынке контентных платформ, — отметили в VK.
Объединение «Дзена» и аудиовизуальных сервисов VK даст авторам возможность более разностороннее предоставлять свой контент, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Присоединение «Дзена» и «Новостей» очень значимо для бизнеса: вместе с этими проектами VK получает обширную аудиторию пользователей и значительное количество авторов, — сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Что касается перехода к минималистичной поисковой строке, то это отражение современного тренда на подход к потреблению информации, рассуждает Павел Сигал. Пользователям важно получать прямой доступ к запрашиваемым сервисам без нагрузки лишним контентом, сказал он.
Что касается объединения «Яндекс. Еды» и Delivery Club, то оно может способствовать созданию гигантского сервиса по доставке блюд и продуктов, который оставит позади всех конкурентов, заметил Владимир Зыков.