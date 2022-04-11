Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter

Предприниматель Илон Маск, глава Tesla и Space Х, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, решил не вступать в совет ее директоров. Об этом 11 апреля сообщает директор компании Параг Агравал.

«Илон решил не входить в наш совет директоров», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

К публикации Агравал прикрепил обращение к сотрудникам компании, где он рассказал о подробностях соответствующего решения.

Ожидалось, что бизнесмен официально станет членом совета директоров 9 апреля, однако в понедельник утром он заявил о своем отказе.

«Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет», — подчеркнул директор Twitter.

Накануне Илон Маск предложил превратить главный офис Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных. По его словам, в офисе компании «всё равно никто не появляется». Предприниматель предложил своим подписчикам проголосовать за или против данной идеи. Так, 91% участников опроса поддержали инициативу.

Ранее, 5 апреля, управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в интервью «Известиям» назвал знаковым событием покупку Маском гигантской доли Twitter. По его словам, наметился тренд, когда успешные предприниматели в сфере хай-тек начинают скупать дешевые — по их меркам — медиаактивы, которые в свое время сами поражали своим ростом. Как добавил эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.

В тот же день стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.