Эксперт оценил покупку Маском пакета акций Twitter

На фоне падения капитализации соцсетей из-за новых правил приватности Apple (Snap, Twitter и т.д.) покупка гигантской доли Twitter совладельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском является знаковым событием. Такое мнение во вторник, 5 апреля, в интервью «Известиям» высказал управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман.

По его словам, приход Маска — это не просто набор новых активов, но и «битва инноваторов», одни из которых оказались более успешными, чем другие. Одним из первых такую политику стал проводить владелец Amazon Джефф Безос, когда купил газету The Washington Post. Теперь Маск пытается реанимировать Twitter.

Наметился тренд, когда успешные предприниматели в сфере хайтек начинают скупать дешевые — по их меркам — медиаактивы, которые в свое время сами поражали своим ростом.

«В гонке инноваций нельзя застаиваться, иначе неизбежно появятся те, для кого покупка даже дорогой социальной сети является просто диверсификацией капитала. Даже если не будет монетизации, $3 млрд для Маска — это простой обычный венчур при капитализации Tesla под триллион», — пояснил Шерман.

Как отмечает эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter. Это может привести к дальнейшему поглощению других соцсетей, например обсуждаемой возможной покупке Pinterest платежным гигантом Paypal.

«Но важно здесь другое: социальные сети перестали быть чем-то исключительным на рынке, перестали диктовать моду, как только начался обвал акций, и сразу перешли в объект поглощения для более удачливых предпринимателей», — подчеркнул специалист.

Ранее, 5 апреля, гендиректор Twitter Параг Агравал сообщил в своем аккаунте в соцсети, что Илон Маск войдет в состав совета директоров компании и будет его членом минимум до 2024 года.

В марте предприниматель купил 9,2% акций компании Twitter, став таким образом ее крупнейшим акционером. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.

Кроме того, во вторник Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд. В то же время в режиме реального времени состояние Маска оценивается в $302,1 млрд.