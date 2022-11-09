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Илон Маск пообещал «много глупостей» в Twitter в скором времени

Маск заявил, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшее время
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американский предприниматель Илон Маск, который в недавнем прошлом закрыл сделку по приобретению Twitter, 9 ноября заявил в своем аккаунте, что в ближайшем будущем социальную сеть ожидает ряд изменений.

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«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает», — отметил он.

Ранее, 7 ноября, Илон Маск опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

За день до этого он сообщил, что в Twitter вскоре можно будет использовать длинные тексты. В настоящее время пользователи могут делать публикации, используя до 280 символов.

31 октября Маск распустил совет директоров соцсети Twitter. Таким образом, он стал единоличным директором компании. При этом позднее бизнесмен заявил, что решение о роспуске совета директоров является временным.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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