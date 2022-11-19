За «козла» ответили: памятник Илону Маску и горести европейских богачей

Как один простой россиянин восхитил сразу двух лидеров западного мира, почему создатели криптовалюты нарекли Илона Маска козлом, сочтя это комплиментом, и к какому времени население Земли достигнет пика. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Сила России

В телевизионной журналистике давно заведено, что вся слава достается тем, кто «светит» лицом в камеры. Однако на этой неделе своя минута славы досталась человеку за кадром — оператору Первого канала Юрию Шолмову . Россиянин снимал находящихся на саммите G20 президентов США Джо Байдена и его французского коллегу Эммануэля Макрона, когда первый вдруг обратил на него внимание.

« Меня беспокоят бицепсы этого парня. Они больше, чем моя голова , взгляните. Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне !» — шутливо заявил Байден. А когда главе Белого дома любезно подсказали, что это «русский парень», тот моментально парировал: «Мне всё равно, кто он . Ну и бицепсы у него. Мы называем такие пушками ». И тут же, не удержавшись, оценил мускулы Юрия Шолмова на ощупь.

За козла ответили Президент Джо Байден с президентом Франции Эммануэлем Макроном и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой во время саммита G20 на Бали, Индонезия Фото: REUTERS/Bay Ismoyo

Стоявший рядом Макрон от «рукоприкладства» воздержался, но не преминул также отвесить комплимент: «Хорошо тренируетесь!»

Юрий Шолмов позднее рассказал «РИА Новости», что американский лидер давно на него поглядывал . «Мы уже снимали Байдена, и он, я обратил внимание, смотрит на меня и смотрит. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки», — пошутил оператор Первого канала, по утверждению своих коллег, не пропускающий тренировки даже в служебных командировках.

Милая выходка Байдена не осталась не замеченной и в Москве. Ее прокомментировал даже официальный представитель президента Дмитрий Песков, отметив, что это — «очень хорошая такая зарисовка» , которая с позитивной стороны характеризует и оператора, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание.

Так себе подарочек

А вот американскому миллиардеру Илону Маску вскоре достанется куда более увесистый, но в то же время и сомнительный комплимент . Создатели криптовалюты Elon Goat Token ($EGT) создали огромный алюминиевый памятник в честь Маска , чтобы отметить его активные усилия в продвижении и внедрении криптовалюты в мире. Это, так сказать, произведение искусства обошлось в $600 тыс., которые были собраны за счет донатов от поклонников креатора.

Дань уважения оказалась не без юмора: памятник представляет собой ракету, на которой сидит козел с головой Илона Маска . При этом создатели крайне элегантно «ответили за козла» — по-английски это животное пишется как goat, что в интерпретации авторов затеи стало аббревиатурой the Greatest Оf All Time (величайший всех времен).

Фото: twitter.com

На этой неделе памятник водрузили на гигантский прицеп и направили по автодороге в сторону города Остин в штате Техас — прямиком к офису Tesla, которую тоже, как известно, создал Маск. Вручить творение главному герою планируется 26 ноября.

При этом авторы затеи и сами не знают, оценил ли Илон Маск такое чувство юмора, примет ли он подарок или воспримет это как издевку . Но компания $EGT, не скрывавшая, что это еще и «сумасшедший план вирусного маркетинга», в любом случае успеет неплохо попиариться.

Расплодились и размножились

На этой неделе население планеты Земля перешагнуло рубеж в 8 млрд жителей . Такие данные представили в ООН, отметив, что путь от 7 до 8 млрд человечество прошло всего за 11 лет.

Как отмечают демографы, число людей на Земле стало стремительно расти с начала XIX века — в основном благодаря прогрессу в медицине и индустриализации сельского хозяйства, которая позволила увеличить глобальные запасы продовольствия. В 1800 году население мира составляло всего 1 млрд. То есть для восьмикратного приумножения человечеству понадобилось два века с небольшим.

Ну а дальше — разумеется, больше. По прогнозам ООН, уже к 2030 году нас станет 8,5 млрд, к 2050-му население Земли вырастет до 9,7 млрд человек , причем особое спасибо за это надо сказать восьми конкретным странам. Более половины прогнозируемого прироста до середины XXI века будет сосредоточено в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. К 2080 году, по прогнозам ООН, население Земли достигнет пика — людей к тому времени будет уже 10,4 млрд, а затем население начнет сокращаться.

Фото: Global Look Press

Впрочем, не все согласны с такими расчетами. Например, по прогнозам американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) от 2020 года, население мира достигнет максимума к 2064-му, и, так и не дотянув до 10 млрд, пойдет на спад до 8,8 млрд к 2100-му.

Так или иначе, многие уже выразили беспокойство, что нынешние 8 млрд — и так чересчур много для планеты . Но, как считает ряд экспертов, вопрос не столько в численности населения, сколько в том, что люди потребляют гораздо больше леса и земли, чем планета может восстановить за год. А вполне могли бы относиться к ресурсам намного экономнее. «Мы глупы. Нам не хватило предвидения. Мы жадны. Мы не используем имеющуюся у нас информацию. Вот в чем заключается проблема», — отметила Джоэл Коэн из Лаборатории народонаселения Университета Рокфеллера.

Время пить шампанское

Одной из центральных тем западных газетных публикаций последнего времени стали проблемы падения уровня жизни, безумные счета за электричество, рост цен на основные продукты питания и даже дефицит некоторых категорий товаров.

Богатеньких европейцев это задело не сильно — им, как известно, красиво жить не запретишь. Однако у них в скором времени может появиться своя «печалька». На этой неделе компания – производитель элитного алкоголя, в числе которого Moët & Chandon, Veuve Clicquot и Dom Pérignon, объявила: у нее заканчиваются запасы лучшего шампанского на фоне огромного спроса на дорогой алкоголь после пандемии.

Как заявили в компании LVMH, которой принадлежит подразделение Moët Hennessy, продажи шампанского и вин выросли на 32% за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с 2021-м. И особенно сильным спрос на дорогое игристое был в Европе, США и Японии .

За козла Фото: Global Look Press/Stephan Gabriel

Эти показатели коррелируются с цифрами по индустрии роскоши в целом. Согласно обнародованному на этой неделе докладу аналитиков Bain & Company и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Altagamma, в текущем году рынок таких предметов продемонстрировал положительный рост у 95% брендов. И, как прогнозируется, за весь 2022 год общий объем продаж подобных товаров составит €1,4 трлн — на 21% больше, чем в прошлом году. Причем этому росту способствуют в первую очередь европейцы и американцы.

Остров отключения

В цифровой XXI век, когда почти вся корреспонденция ведется с помощью электронных писем, многие порядком подзабыли, как это — писать ручкой на листе бумаге. Госслужащим крошечного государства Вануату в Тихом океане пришлось спешно восстанавливать эти навыки, правда, не по доброй воле: c 4 ноября из-за массивной кибератаки все серверы госслужб, включая и рабочую почту, остаются отключенными .

Инцидент серьезно осложнил работу экстренных служб, социальных учреждений и жизнь простых смертных. Население страны — около 315 тыс. человек, проживающих на нескольких островах, — всё еще не может оплачивать онлайн-счета , большей частью завязанные на домен gov.vu.

За козла Остров Вануату Фото: commons.wikimedia.org

При этом, по сведениям австралийской прессы, злоумышленники, вырубившие бедное Вануату, потребовали выкуп за возвращение всего на круги своя. Но в Порт-Вила им отказали . Личности хакеров и сумма выкупа не разглашаются.