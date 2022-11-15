Вопросы вымирания: каким будет население Земли к концу столетия

Население Земли, по данным ООН, в ноябре 2022 года преодолело отметку в 8 млрд человек. По прогнозам организации, рост продолжится и к концу столетия на планете будет жить около 10 млрд человек. Однако с такими расчетами согласны далеко не все ученые. Подробности — в материале «Известий».

Сколько человек будет жить на планете к концу года

Просчитать, сколько человек будет жить на планете к концу столетия, неоднократно пытались разные организации. Так, согласно данным ‎Отдела ‎народонаселения‏ ООН, ‎к ‎2100‏ ‎году‏ ‎на Земле будет жить ‎10,4 ‎млрд ‎человек, после чего цифра постепенно начнет снижаться. А вот у Центра ‎экспертизы‏ ‎народонаселения ‎и ‎миграции прогноз скромнее: всего 9,5 млрд к концу столетия. По подсчетам организации, своего пика население достигнет к середине 2070-х годов, после чего пойдет на спад. Разница между этими прогнозами — почти миллиард человек, это больше, чем население США и Европы вместе взятых. Как получилось такое расхождение в цифрах?

Хотя прогноз ООН негласно принимается в качестве основного, в последние два десятилетия конкурирующие организации разработали свои собственные методы оценок. Расхождение их результатов с данными ООН вызывает ожесточенные споры в этой области. Однако в одном все исследователи сходятся: во второй половине XXI века население Земли заметно сократится. Последними демографический спад ощутят страны Африки южнее Сахары. А до середины столетия именно в этих беднейших странах ожидают глобальный прирост населения.

Грозит ли человечеству вымирание

Идея перенаселения Земли и, как следствие, исчерпания ресурсов возникла на фоне послевоенного беби-бума в середине XX века. На эту тему выходили научные статьи, в Голливуде снимались фильмы, а в некоторых странах даже появились программы по контролю рождаемости. В США в 1980 году появился монумент «Скрижали Джорджии», ставший основанием для многих теорий заговора. В нем «оптимальной» для Земли называлась цифра в 500 млн человек. Кстати, монумент этот был при таинственных обстоятельствах взорван летом этого года.

Сегодня экономисты и социологи признают, что человеческий ресурс — главное условие для стабильного процветания. Правительства по всему миру пытаются удержать индекс рождаемости «в плюсе», чтобы обеспечить странам стабильное финансовое будущее, однако население начинает убывать. Более чем в половине стран — включая Китай, Россию, США, Японию, Бразилию — рождаемость ниже уровня воспроизводства, и госпрограммы поддержки ситуацию не улучшают. Пока что на растущую статистику влияет эффект увеличившейся продолжительности жизни. За счет этого в цифрах население мира продолжает расти, а резко сократившаяся рождаемость еще не так заметна. Но уже скоро, когда старшее поколение начнет умирать, пойдут вниз и общие цифры.

Как рассчитывают прогноз по количеству человек в мире

Бытует мнение, что создание прогнозов — занятие неблагодарное, поскольку сбывается из них лишь малая часть. И чем точнее математические модели и обстоятельнее звучит прогноз, тем выше цена ошибки. За основу своих расчетов ученые чаще всего берут метод «передвижки возрастов». В нем учитывается количество детей, родившихся в стране в определенный год, число женщин, их возраст и индекс рождаемости. Фактически в расчетах о будущем ученые руководствуются линейными данными из прошлого. Кроме того, прогнозы не учитывают геополитические изменения в обществе, вспышки заболеваний и другие катаклизмы, которые всё чаще сказываются на статистике. Есть еще и стохастические методы прогнозирования. Они, помимо прочего, оценивают вероятность, с которой та или иная гипотеза сбудется.

Какие прогнозы сделали российские ученые

Одно из наиболее известных демографических исследований в России принадлежит советскому физику Сергею Петровичу Капице. Он утверждал, что на рубеже веков человечество впервые в истории оказалось в стадии демографического перехода. Кроме того, опровергал теорию, что люди вымрут из-за исчерпания ресурсов на планете.

По Капице, если до 2000-х годов население Земли росло взрывными темпами, то уже в первое десятилетие XXI века скорость начала снижаться, а убыль населения во всё большем числе стран стала превышать рождаемость. То есть фактически вымирание уже началось. По данным Капицы, население нашей планеты стабилизируется на уровне 10–11 млрд человек. На этом демографический переход завершится, и с объемом ресурсов он связан не будет.

Подтверждает эту точку зрения и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, никакой критической точки роста населения не существует: ни 10 млрд, ни 11 млрд. «Мы находимся в плену очень идеологизированных представлений середины прошлого века, когда считалось, что главная угроза человечеству — это даже не ядерная война, а перенаселение, которое приведет к необратимым последствиям в виде голода, невозможности использовать и сохранять ресурсы и прочему».

Сколько человек сегодня живет в Китае, в США, на Украине

По численности населения сегодня с большим отрывом лидируют две страны — Китай с 1,42 млрд жителей и Индия с 1,4 млрд. При этом, согласно прогнозу World Population Prospects 2022, уже в следующем году Индия превзойдет Китай и станет самой густонаселенной страной мира. В третьих по величине США живет всего 336 млн человек, а коренное население Европы едва насчитывает 400 тыс. и убывает второе десятилетие подряд. В цифрах прирост в ЕС обеспечивается только за счет мигрантов. Численность населения Украины за 18 лет, до коронавируса, сократилась на 11 млн человек.

Россия также не избежала общего тренда. Как пояснил Юрий Крупнов, по прогнозам, к концу столетия в стране останется только порядка 80 млн человек при текущих 140 млн. «Проблема в мире совсем не в перенаселении, а именно в чуме малодетности», — подчеркнул эксперт.