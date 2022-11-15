Демограф заявил об остановке роста населения планеты во второй половине столетия

Рост численности населения в мире прекратится после 2070 года или даже раньше из-за так называемой «чумы малодетности», когда современные семьи отказываются заводить детей или рожают не больше одного-двух. Об этом демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил во вторник, 15 ноября.

По его словам, никакой критической точки роста населения не существует: ни 10 млрд, ни 11 млрд.

«Мы находимся в плену очень идеологизированных преставлений середины прошлого века, когда считалось, что главная угроза человечеству — это даже не ядерная война, а перенаселение, которое приведет к необратимым последствиям в виде голода, невозможности использовать и сохранять ресурсы и прочему», — заявил демограф в разговоре с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что рост населения не бесконечен. Об этом свидетельствует доклад ООН, в котором говорится о том, что к 2070 году рост населения планеты просто прекратится, остановившись на отметке около 12 млрд людей.

«Проблема в том, что в России семьи полуторадетные — в среднем полтора ребенка на семью. Чистая математика говорит о том, что для простого воспроизводства необходимо 2,15, а лучше 2,5», — сказал Крупнов.

Эксперт добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе и в Японии, а в некоторых странах ситуация складывается значительно хуже, чем в России.

«В том же Китае на одну семью уже приходится 1,3 ребенка. По существующим прогнозам, к концу столетия в стране останется только порядка 800 млн человек при текущих 1,4 млрд. Подобная проблема наблюдается во всем мире: даже в африканских, южноазиатских странах, которые традиционно считаются пятидетными, размер этой детности сокращается», — заявил Крупнов.

Он объяснил, что по мере развития общества, вхождения в «глобальное потребительство» число детей в семьях резко сокращается. Наиболее интересным сценарием с этой точки зрения он считает демографическую зиму, которая может наступить уже в скором времени.

«Так что проблема в мире совсем не в перенаселении, а именно в чуме малодетности», — заключил он.

Ранее в этот день Организация Объединенных Наций (ООН) обнародовала данные, что население Земли достигло 8 млрд человек, сообщает телеканал «Звезда».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение населением Земли отметки в 8 млрд человек является поводом «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни». По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года, сообщает телеканал «360».

При этом, по прогнозам организации World Population Prospects 2022, Индия превзойдет Китай и станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году. Уточняется, что глобальный прирост населения всё больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.