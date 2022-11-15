Население Земли достигло 8 млрд человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник, 15 ноября.

«Эта веха -— повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи слова приводятся в сообщении.

Также отмечается, что, по прогнозам организации World Population Prospects 2022, Индия превзойдет Китай и станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году.

Уточняется, что глобальный прирост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.

По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году.

Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года.

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что многие регионы мира могут столкнуться с голодом в 2022 году. Он привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

Гутерриш указал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России.