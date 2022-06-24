Реклама
Прямой эфир
Мир
В раду внесли законопроект о запрете мужчинам призывного возраста покидать Украину
Мир
МИД РФ пообещал принять меры на попытки США разговаривать с позиции силы
Мир
Автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман умер на 76-м году жизни
Экономика
Доходы таксистов в России упали вдвое
Мир
Осужденный в ДНР британец раскаялся в присоединении к украинской армии
Общество
В Минздраве заявили о нежелании друзей Шатунова вызвать ему «скорую»
Мир
СК изучит обстоятельства гибели чиновника в Херсонской области
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации Горского
Мир
Россиянин и гражданин Германии погибли при восхождении на гору в Швейцарии
Мир
G7 назвала события на Украине причиной продовольственного кризиса

Генсек ООН заявил об опасности голода в 2022 году во многих регионах

0
Фото: TASS/Zuma/SOPA Images/Vlad Karkov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода. Об этом 24 июня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления по видеосвязи на министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»
Посол РФ в Алжире Игорь Беляев — о поставках зерна, перспективах туризма и том, сможет ли газ из арабской республики заменить российский

«Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих регионах. А 2023 год может быть еще хуже», — сказал он.

Гутерриш привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

По его словам, основными затратами для фермеров являются удобрения и энергоресурсы.

«За последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители — более чем на две трети. Пострадают все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», — подчеркнул он.

17 июня президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

Российский посол в США Анатолий Антонов тогда заявил, что сотрудничество с РФ могло бы стать ключевым методом разрешения продовольственного кризиса, но вместо решения проблемы западные страны продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро 5 июня сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году в случае недостатка сырья и его подорожания может вырасти количество недоедающих более чем на 13 млн человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022