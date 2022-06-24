Генсек ООН заявил об опасности голода в 2022 году во многих регионах

Многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода. Об этом 24 июня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления по видеосвязи на министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.

«Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих регионах. А 2023 год может быть еще хуже», — сказал он.

Гутерриш привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

По его словам, основными затратами для фермеров являются удобрения и энергоресурсы.

«За последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители — более чем на две трети. Пострадают все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», — подчеркнул он.

17 июня президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

Российский посол в США Анатолий Антонов тогда заявил, что сотрудничество с РФ могло бы стать ключевым методом разрешения продовольственного кризиса, но вместо решения проблемы западные страны продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро 5 июня сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году в случае недостатка сырья и его подорожания может вырасти количество недоедающих более чем на 13 млн человек.