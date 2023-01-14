Камень в ботинке: трамписты хотят испортить украинский проект Байдена

Спустя несколько дней после избрания Кевина Маккарти на пост спикера республиканцы, как и обещали, развернули кампанию против администрации Джозефа Байдена. Атака развивается по нескольким фронтам, но некоторые из них так или иначе связаны с темой Украины. Шансов у оппозиции немного, но попортить первому лицу США два следующих года президентства они в состоянии. Какими могут быть результаты — выясняли «Известия».

Хорошая сделка

Никогда прежде спикер палаты представителей не избирался так долго. Обычно эта процедура имеет полуформальный характер: партия большинства фиксирует свой контроль над нижней палатой конгресса и проводит необходимые для этого назначения. Но не в этот раз. Для назначения на пост Кевина Маккарти потребовалось 15 попыток, что является абсолютным рекордом в истории американского парламентаризма.

Проблема пришла откуда не ждали и заключалась в том, что часть из 222 конгрессменов-республиканцев последовательно воздерживалась при голосовании. В роли реакционеров выступила группа правоконсервативных представителей GOP (Grand Old Party — второе название Республиканской партии США), или проще — трампистов, не простивших конгрессмену его позицию относительно роли экс-президента в «штурме Капитолия» 6 января 2021 года. Лидер тогда еще меньшинства в палате, Маккарти обвинил Трампа в том, что тот не остановил беспорядки на Капитолийском холме. И хотя впоследствии Маккарти всячески пытался доказать свою преданность и статус «умеренного правого», сторонники Трампа посчитали его недостойным своего доверия и потребовали гарантии.

Камень в ботинке Кевин Маккарти Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В итоге конгрессмен от Калифорнии всё-таки получил назначение на пост спикера, но, очевидно, ценой хорошей сделки для трампистов. Как пишут американские СМИ, она заключалась в создании нескольких комитетов по контролю за специальными службами и силовыми ведомствами, отдельного «китайского комитета», упрощении процедуры отзыва спикера, а также отказа от практики «комплексных законопроектов» (когда в один закон включаются сотни норм, в результате чего он разрастается до размеров в несколько тысяч страниц).

В своей речи по поводу избрания Маккарти Украину напрямую не упомянул, однако выступил за «прекращение расточительных расходов Вашингтона». С учетом ранее высказанного им желания провести аудит оказанной Киеву помощи можно ожидать, что $120 млрд, совокупно отправленных режиму Зеленского, будут отнесены именно к этой категории.

50 оттенков красного

Основная часть Республиканской партии прочно стоит на позициях продолжения помощи Киеву. Украинский кейс является частью внутриполитической борьбы, и дискуссия идет об эффективности использования денег американских налогоплательщиков, а не об отмене помощи как таковой. Интенсивность антибайденовской кампании не должна вводить в заблуждение относительно позиций американского истэблишмента по Украине, сказал в беседе с «Известиями» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— И республиканцы, и демократы продолжат поддержку Украины. Разница между ними в данном случае заключается только в подходе к контролю за расходами. Придя к власти, GOP выступает за создание ревизионных органов, но не за сокращение финансовой помощи. Тем более что соответствующее законодательство уже принято, и суммы зафиксированы в бюджете, — отметил эксперт.

Камень в ботинке Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Cassandra Johnson

Однозначно против финансовой помощи Украине выступают только находящиеся в меньшинстве сторонники Дональда Трампа. Американские правоконсерваторы, среди которых следует выделить Марджори Тейлор Грин, Мэтта Гетца, Майка Галлахера и других, не смогут остановить денежный поток, но создать соответствующий информационный фон, по крайней мере внутри электората «красных» (еще одно именование республиканцев), они в состоянии. К тому же их зачастую поддерживают консервативные лидеры общественного мнения вроде Такера Карлсона или Гленна Гринвальда.

«Корвет» президента

Скандал с обнаружением секретных документов в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне, а затем и в его личном гараже явился симметричным ответом на аналогичную историю с Трампом в августе 2022 года.

Обнаруженные материалы, как сообщается, относятся к периоду, когда американский лидер работал вице-президентом в администрации Барака Обамы (2009–2017 годы). На последовавшие обвинения глава государства ответил настолько неуклюже, насколько это было возможно, только подлив масла в огонь. Сначала Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом и о содержании документов он не помнит. Затем он признал, что знал о месте их хранения, но не переживал, потому что лежали они в закрытом гараже рядом с его «корветом», «а не валялись на улице».

Республиканцы не оставили эту историю без внимания. Они уже задают вопросы о том, когда в резиденцию Байдена с обыском нагрянут агенты ФБР по примеру того, как они поступили в отношении его предшественника, и грозят открыть расследование. К слову, за подобное отношение к секретной информации в США можно отправиться в тюрьму на 10 лет. Именно это наказание грозит Трампу, если дело когда-нибудь дойдет до суда.

Камень в ботинке Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Республиканцы сделают всё возможное, чтобы максимально осложнить работу действующей администрации, памятуя об аналогичных попытках демократов в годы президентства Трампа, даже несмотря на неоднозначное отношение к нему внутри самой партии, подчеркивает Валерий Гарбузов.

— Тут действует правило бумеранга. Предпринимаемые республиканцами усилия — это реванш. Вероятно, будет предпринята попытка импичмента, но она едва ли увенчается успехом. Впрочем, сама ее процедура уже давно используется обеими сторонами в качестве инструмента политического шантажа, — прокомментировал собеседник «Известий».

Отцы и дети

Захватывающая история Хантера Байдена — это отдельный и весьма многообещающий кейс для республиканцев. Казалось, либеральные медиа сделали всё, чтобы похоронить историю двухлетней давности с найденным и внезапно обретенным ноутбуком сына президента. Напомним, достоянием общественности тогда стали не только снятые на видео сцены употребления наркотиков и других проявлений низкой социальной ответственности с участием Хантера Байдена, но и его переписка с деловыми партнерами, относящаяся к деятельности печально известной компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.

За время работы Байдена-младшего на Украине финансовое состояние его семьи значительно улучшилось, а попытки расследовать его деятельность стоили должности генеральному прокурору Виктору Шокину. О том, каким образом Джо Байден добился его увольнения, президент США публично рассказывал в 2018 году: «Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов. Если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен».

Недавняя история со вскрытием Илоном Маском внутренних документов Twitter вновь подняла эту тему на поверхность. Выяснилось, что руководство компании после соответствующих директив из администрации Байдена-старшего и сотрудников спецслужб на протяжении нескольких лет блокировало любой контент, содержавший подробности истории. Сегодня едва ли стоит сомневаться, что оппозиция не забудет ее в следующие два года.

Камень в ботинке Хантер Байден Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Однако это не последний вопрос, касающийся теневого сотрудничества с иностранным государством, который конгрессмены хотят задать президенту. 11 января новый председатель Комитета палаты представителей по надзору и подотчетности, республиканец Джеймс Комер, инициировал запрос в министерство финансов относительно подозрительных финансовых операций семьи Байденов.

В запросе Комер сообщает, что его комитет расследует причастность Байдена к «зарубежной деловой деятельности его семьи и схемам торговли международным влиянием». Кроме того, отдельное расследование будет посвящено истории с ноутбуком и политическому давлению на руководство Twitter и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). В данном случае республиканцы подразумевают уже не столько Украину, сколько связи президента и его родственников с китайскими бизнес- и политическими элитами.

Ковер нетерпения в сундуке ожидания

Устремления части республиканцев, скорее всего, обречены разбиться о демократическое большинство в сенате и внутрипартийное противодействие. Что же до демократов, то для них украинский кейс является вопросом выживания, а для Джо Байдена Украина — это личный внешнеполитический проект. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Камень в ботинке Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

— Вероятно, подход Байдена к украинскому кризису объясняется во многом его личными устремлениями, — говорит он. — Поскольку время работает против него, Украина — один из немногих внешнеполитических вопросов, в котором он хотел бы добиться осязаемых результатов и войти в историю. «Победа над Россией» в этом конфликте могла бы стать его личным вкладом. В противном случае Байдена будут вспоминать как президента, который упал с велосипеда. Недаром республиканцы неоднократно сравнивали его с Джимми Картером в контексте «худшего в истории».

По словам эксперта, правящие элиты сходятся во мнении, что соотношение сил в пользу Запада и есть очевидное устремление каким-то образом капитализировать преимущество в конкретный политический успех. Это особенно важно, если Байден всё-таки заявит о своих амбициях быть переизбранным — придется отчитываться о результатах. А кроме украинского проекта на внешнеполитическом треке, отчитываться по сути не за что, считает Владимир Васильев.