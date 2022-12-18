Парный выход: как устроен обмен заключенными между США и РФ

В американской прессе активно обсуждают консультации России и США по поводу обмена заключенными — в Белом доме заявили, что сделают всё возможное для возвращения Пола Уилана, но подробностей при этом не раскрыли. Несмотря на непубличный характер переговоров, в англоязычных СМИ уже называют возможных кандидатов из числа россиян, отбывающих наказание в Соединенных Штатах, которые могут заинтересовать Кремль. «Известия» вспомнили наших соотечественников, которых американцы могут предложить России за своего шпиона.

Важная персона

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 15 декабря во время очередного брифинга сообщила, что администрация не оставляет попыток вернуть осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана.

«Как мы говорили ранее, Джейк [Салливан] и президент [США Джо Байден] очень ясно это давали понять, когда американцы несправедливо задержаны или удерживаются в заложниках, мы очень серьезно относимся к этому. И мы намерены сделать всё возможное для возвращения Пола Уилана домой. Это приоритетный вопрос. Но, конечно, мы не станем говорить публично о каких-либо шагах или консультациях, потому что хотим удостовериться, что добьемся этого», — заявила Жан-Пьер.

Парный выход Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее в понедельник, 12 декабря, помощник президента США по нацбезопасности Салливан заявил о переговорах между РФ и США на высоком уровне о возможном обмене Уилана. В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что никаких российско-американских контактов по вопросу обмена заключенными на данный момент не предполагается.

Автор цитаты Пол Николас Уилан — гражданин США, Ирландии, подданный Великобритании и Канады был задержан российскими спецслужбами во время проведения шпионской акции 28 декабря 2020 года. При нем были носители информации, на которых хранились сведения, составляющие гостайну РФ. Он числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, ранее проходил военную службу в подразделениях морской пехоты США. Приговорен к 16 годам колонии. Свою вину в преступлении он не признал.

Ликвидатор террориста

И тем не менее в американской прессе перебирают возможных кандидатов для обмена с Кремлем. Одна из таких фигур — 56-летний Вадим Красиков, отбывающий наказание в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, пособника печально известного террориста Шамиля Басаева. В декабре прошлого года Вадим получил пожизненный срок в Берлине — суд счел его виновным в расстреле бывшего полевого командира. Само же убийство в Германии назвали политически мотивированным и посчитали, что Красиков якобы действовал по заказу российских властей. В то же время защита россиянина утверждала, что обвинение строится на «сомнительных доказательствах», а участие Кремля в деле притянуто за уши.

В немецкой прессе со ссылкой на судебные материалы ранее сообщалось, что Красиков, бывший сотрудник спецназа ФСБ «Вымпел», въехал в страну через Францию, куда попал из России за неделю до преступления по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова. 23 августа 2019 года в берлинском парке он подъехал к Хангошвили на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.

Парный выход Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова (Вадима Красикова) к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили Фото: TASS/EPA/Mika Savolainen

Убитый гражданин Грузии был причастен к ряду особо тяжких преступлений на территории России. В частности, он был соучастником таких зверств, как теракт в столичном метро и массовое убийство детей в Беслане в 2004 году. Также он причастен к ряду терактов в Чечне и Ингушетии. Он был участником бандформирования на стороне Шамиля Басаева во время Второй чеченской войны, командовал отрядом до 60 человек. После окончания кампании жил в Грузии и сотрудничал с местными силовиками, выдавая властям своих бывших подельников.

Уже на родине на него было совершено несколько покушений, после чего он решил перебраться в Европу через Украину. Изначально Германия отказала ему в убежище, но через суд он сумел добыть себе разрешение поселиться в стране. В 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. К слову, берлинский судья во время процесса по делу об убийстве отметила, что Хангошвили «нес ответственность за гибель людей», выступая на стороне чеченских боевиков.

Красиков вину свою не признал. Как ранее сообщали «Известия», его фамилия упоминалась в американской прессе в июле, когда обсуждение вопроса обмена заключенными только начиналось. Якобы российская сторона по неофициальным каналам требовала добавить Красикова к Виктору Буту в список для обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Криптовалютчик как разменная монета

Еще один человек, которого в качестве козыря может предложить США России, — Александр Винник. Во всяком случае его фамилия часто мелькает в контексте консультаций по обмену. Бывшая окружная судья Шира Шейндлин, председательствовавшая в процессе Виктора Бута (приговорила его к 25 годам лишения свободы), заявила, что поддерживает такой вариант развития событий.

Парный выход Александр Винник прибыл в суд Салоников, Греция, 2018 год Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

«Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности, полагаю, кибервалюты, и тому подобными вещами. Так что мне кажется, что мы можем обойтись здесь без него… Но что я могу знать? Это не мое дело» , — сказала она. Россиянин был задержан в Греции в 2017 году по запросу Интерпола, ему инкриминировали отмывание денег через криптовалютную биржу BTC-e (больше не существует). В деле фигурирует сумма от $4 до $9 млрд. Также ему приписывают создание вредоносных программ, в частности Locky, с целью вымогательства средств. В 2020 году он получил срок в пять лет заключения по решению суда в Париже, причем по большинству пунктов обвинения он был оправдан. Изначально же заявлялось, что во Франции от действий Винника якобы пострадали свыше 200 компаний.

Россиянин считает себя невиновным и называет простым трейдером, но никак не создателем, владельцем и организатором биржи. Настаивает на том, что его роль была технической. В августе при странном стечении обстоятельств и с явным нарушением норм международного права Винник после отбытия наказания во Франции был тайно перемещен на территорию США, о чем РЕН ТВ рассказали родственники россиянина.

Правила обмена

Обмен заключенными двух стран, находящихся в противостоянии (как в ситуации Россия — США), является неким соглашением по обоюдному освобождению определенных заключенных, шпионов, военнопленных путем высылки их на родину, говорит партнер адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» Дмитрий Сурков.

— Как правило, обмен происходит на территории третьей страны, у которой нейтральные или нормальные политические отношения с каждой из обменивающихся стран, — говорит специалист по международному праву Сурков. — Обычно обмен происходит между странами, политическое руководство которых обвиняют друг друга в политическом преследовании граждан этих государств, их осуждении и заключении в изоляторы, тюрьмы, колонии.

Фото: РИА Новости Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби

Обмен Бут — Грайнер, к примеру, регламентируется международным правом, в частности, Женевскими конвенциями от 1929 и 1949 гг. «Об обращении с военнопленными», говорит адвокат.

— Нетрудно догадаться из названия, что указанными актами международного права регламентировано обращение с пленными, но также и регламентирована репатриация — возвращение на родину. СССР присоединился к Конвенции от 1949 года и ратифицировал ее. Она была сформирована уже по следам Второй мировой войны и по своей сути пришла на смену Женевской конвенции от 1929 года, — добавил он.

В указанных конвенциях предусматривается, что страны, присоединившиеся к ним, вправе заключать соглашения о репатриации или об интернировании в нейтральной стране здоровых военнопленных, пробывших долгое время в плену.

— Возвращаясь к недавнему обмену, США были нацелены на обмен по формуле «2 на 1», то есть хотели включить в обмен на Бута не только Грайнер, но и еще одного гражданина США — Пола Уилана, однако это не состоялось, поскольку Россия намерена обменять на последнего другого гражданина России, являющегося политическим заключенным в США или странах НАТО. Насколько мне известно, кандидат еще не согласован. Но в некоторых СМИ уже пишут, что наиболее вероятным кандидатом к обмену на Уилана может стать Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство, — пояснил специалист.

Сделка через посредника

Процесс обмена всегда является кулуарным. Он реализуется спецслужбами соответствующих стран и внешнеполитическими ведомствами по их внутренним нормативным актам и инструкциям, отмечает Дмитрий Сурков.

— Публичность придается уже по результатам обмена, что, на мой взгляд, является правильным для достижения целей соглашения. Спецслужбы согласовывают списки лиц, подлежащих обмену, то есть формулу обмена, саму процедуру. Указанное оформляется в Соглашение об обмене, которое согласовывается президентами стран, затем достигнутые договоренности реализуются. Как правило, перед обменом заключенные должны быть помилованы президентами соответствующих стран, что будет являться основанием к их освобождению из места заключения, а далее заключенный переправляется в третью (нейтральную) страну, которая обеспечивает соблюдение законности при обмене , — объясняет процедуру адвокат.

Фото: РИА Новости Гражданка США Бриттни Грайнер выходит с территории женской исправительной колонии ИК-2 в Явасе

Как выглядит сама процедура, ярко демонстрируется на видео, опубликованном ФСБ РФ по следам обмена Бута на Грайнер: как заключенные проходят мимо друг друга от доставляющего самолета к принимающему.

— Но это лишь вишенка на торте. Противоборствующим сторонам очень сложно договориться по формуле обмена, определению конкретных лиц. Кому-то, как правило, приходится идти на компромиссы, — подчеркнул специалист.