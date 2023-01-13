В следствие ввели: в чем республиканцы подозревают Байдена

Расследования, начатые республиканцами в отношении американского лидера Джо Байдена, грозят как минимум репутационными потерями в преддверии новой президентской гонки, а как максимум — импичментом и уголовными делами . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты. На этой неделе комитет палаты представителей по надзору , который возглавил консерватор Джеймс Комер, потребовал у минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи главы Белого дома . Кроме того, «красные» начали проверку обстоятельств хранения Байденом секретных документов, что стало своеобразным ответом на аналогичное дело, в котором фигурирует экс-президент США Дональд Трамп.

«Красный» ответ

Обещания, данные республиканцами в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, практически сразу начали претворяться в жизнь. После того как 3 января большинство в палате представителей официально отошло консерваторам, они развернули работу, направленную против президента Джо Байдена.

Так, 11 января глава комитета нижней палаты конгресса США по надзору и правительственной реформе республиканец Джеймс Комер потребовал от главы минфина Джанет Йеллен предоставить данные о «подозрительных деловых операциях семьи Байденов и их сообщников» . Кроме того, политик попросил нескольких бывших руководителей Twitter, отвечавших за «цензуру репортажей New York Post о бизнес-схемах» семейства президента, дать показания на слушаниях, намеченных на 6 февраля.

« Американский народ должен знать, насколько Джо Байден причастен к теневым бизнес-сделкам своей семьи, угрожают ли эти сделки национальной безопасности и влияют ли на его решения на посту президента. Это расследование — главный приоритет для республиканцев в палате представителей 118-го конгресса», — подчеркнул Джеймс Комер.

В следствие ввели_2 Президент США Джо Байден с внучкой и сыном Хантером Байденом на балконе Белого дома Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Уже несколько лет пристальное внимание властей сосредоточено на сыне действующего главы Белого дома Хантере Байдене. В частности, в марте 2022-го начало набирать обороты налоговое расследование касательно его деятельности во времена, когда сын 46-го президента состоял в совете директоров украинской газовой компании Burisma. По данным СМИ, с 2014-го по 2019-й Байден-младший ежемесячно получал по $50 тыс., причем эти средства шли на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC, зарегистрированной в Делавэре.

Однако на этом дела против действующего американского лидера, которыми плотно занялись республиканцы, не заканчиваются. В начале недели вскрылись обстоятельства, сильно напомнившие ситуацию, в которой в августе прошлого года оказался экс-президент Дональд Трамп . Речь идет о секретных документах, которые ФБР изъяло во время обыска Мар-а-Лаго — резиденции бывшего главы Белого дома во Флориде.

В следствие ввели_1 Агенты ФБР около резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. 2022 год Фото: Global Look Press/Ivarsson Jerker/Aftonbladet

Теперь на хранении подобных файлов поймали и Джо Байдена. 9 января стало известно, что в аналитическом центре Penn Biden Center (Пенсильванский университет в Вашингтоне) обнаружили 10 секретных документов времен его вице-президентства при Бараке Обаме (с 2009 по 2017 год). Как сообщили CBS News, доверенные лица Байдена нашли их еще в начале ноября, в преддверии промежуточных выборов в конгресс. При этом секретные файлы хранились вместе с бумагами, не содержащими подобного грифа. О найденных материалах сообщили в национальный архив, а глава минюста США Меррик Гарланд поручил прокурору в северном округе штата Иллинойс разобраться , как файлы появились в аналитическом центре.

При этом 11 января NBC News со ссылкой на источники сообщили, что команда юристов президента нашла еще одну партию секретных документов . Как подчеркнул конгрессмен-республиканец Пол Госар, небрежное хранение секретных документов карается 10 годами тюрьмы.

На следующий же день, 12 января, юридический советник Байдена Ричард Заубер объявил о том, что помощники главы государства обнаружили секретные документы в гараже дома президента в Уилмингтоне , штат Делавэр. В Белом доме заявили о том, что продолжат сотрудничать с минюстом по этому делу.

Президентское будущее

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов отметил в беседе с «Известиями», что действия «красных» после получения палаты представителей были вполне ожидаемы .

— Даже если бы не вскрылись факты, связанные с секретными документами, республиканцы всё равно нашли бы за что привлечь Байдена. Причем в первую очередь они обратились бы к деятельности его сына, — допустил он.

В следствие ввели_3 Дональд Трамп объявляет о своем третьем выдвижении на пост президента США в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 15 ноября 2022 года Фото: REUTERS

А вот скандал, связанный с секретными документами, превратился в своеобразный и отчасти спонтанный ответ на действия властей в отношении Дональда Трампа , указал эксперт, напомнив, что хранение подобных файлов как действующими, так и бывшими президентами регулируется отдельным и достаточно гибким законодательством. К тому же 45-го президента до сих пор не привлекли к ответственности по делу о секретных документах, так что здесь, вероятно, можно ждать того же сценария: «будет очень громко и завершится нанесением репутационных потерь» , спрогнозировал Константин Суховерхов.

В итоге начатые республиканцами расследования могут сильно омрачить президентскую кампанию Джо Байдена на 2024 год . В течение 2022-го он неоднократно заявлял о своем желании баллотироваться, однако до сих пор официального выдвижения не было. При этом его главный соперник-республиканец Дональд Трамп сделал соответствующее объявление 15 ноября в торжественной обстановке. Впрочем, согласно информации The Hill, кампания по переизбранию Джо Байдена уже активно готовится, а официальное выдвижение стоит ожидать в апреле.

По мнению президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, над действующим главой Белого дома уже «нависают грозовые тучи» .

— Тут речь уже идет не только о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, о чем он продолжает говорить, но и о возможном импичменте и даже каких-то уголовных процессах. Но поскольку у демократов большинство в сенате, а перевес республиканцев не такой большой, это будет непростая борьба , — сказал он «Известиям».

В следствие ввели_4 Президент США Джо Байден посещает центр поддержки мигрантов во время своего визита на границу США и Мексики в Эль-Пасо, штат Техас Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

При этом, по мнению эксперта, демократы всё же одобрят выдвижение кандидатуры Джо Байдена, так как в противном случае это негативно отразится и на самой партии.

Однако в дальнейшей поддержке действующего президента блоком «синих» есть сомнения , так как партия понимает: шансов на победу у него мало, отметил программный координатор РСМД Константин Суховерхов. Он допустил, что либералы всё же начнут искать новые и молодые лица на замену нынешнему американскому лидеру .

Рейтинг действующего президента действительно по-прежнему оставляет желать лучшего, хоть он и поднялся по сравнению с прошлогодними показателями, которые колебались в районе 40%. Сейчас, согласно исследованию The Economist/YouGov, его действия на посту президента одобряют 47%, при этом больше всего люди недовольны экономическими решениями, в частности борьбой с инфляцией (53%). Вопросы у американцев возникают также относительно правительственных трат и налоговой политики (49%). Кроме того, 59% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении.