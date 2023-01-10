Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику

Из-за «мягкой» и непоследовательной политики демократов в отношении мигрантов кризис на границе США может усугубиться . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты. На фоне накрывающей южные штаты волны нелегалов глава государства Джо Байден объявил о новой миграционной политике , в частности, предложив пускать в страну на законных основаниях по 30 тыс. выходцев из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа в месяц. Также из-за непрекращающейся критики со стороны республиканцев американский лидер впервые за свой президентский срок посетил город Эль-Пасо на границе с Мексикой , наиболее пострадавший от наплыва нелегалов.

С прибытием

Миграционный кризис на американо-мексиканской границе по-прежнему остается одним из острых вопросов, требующих принятия срочных мер. Больше всего от наплыва нелегалов страдают южные штаты США , но если Калифорния и Аризона испытывают лишь некоторые трудности, то в Техасе ситуация с потоком мигрантов критическая, так как границу именно с этим штатом чаще всего пересекают иностранцы , рассказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. Также он добавил, что от такого наплыва особенно сильно пострадал пограничный город Эль-Пасо .

Именно туда 8 января направился Джо Байден в качестве своего первого за президентский срок визита на южную границу. Это произошло в том числе на фоне продолжающейся критики и обвинений в бездействии нынешней администрации со стороны республиканцев.

Приграничная служба Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Глава государства пробыл там примерно четыре часа. За это время он прошел вдоль американо-мексиканской границы, а также осмотрел пункт пропуска , где сотрудники погранслужбы показали, как они обыскивают автомобили на наличие контрабанды и наркотиков. Впрочем, этот демонстрационный визит не снизил градус критики в отношении президента США . Как, к примеру, отметил председатель национального совета работников погранслужбы Брэндон Джадд, глава Белого дома так и не посетил наиболее проблемные районы Эль-Пасо. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт еще до прибытия президента заявил, что с улиц города планируют прогнать нелегалов.

« Байден приедет сюда только для того, чтобы посмотреть на «продезинфицированный» Эль-Пасо , чтобы он мог помочь нелегальным мигрантам вместо того, чтобы остановить их приток в нашу страну», — сказал он.

Во время визита Грег Эбботт поприветствовал президента, передав ему письмо с предложениями республиканцев по миграционной политике. Кроме того, губернатор Техаса раскритиковал американского лидера, подчеркнув, что тот «опоздал на два года и примерно на $20 млрд» . Стоит отметить, что сам глава штата придерживается жесткой позиции в отношении нелегалов. Так, в прошлом году для привлечения внимания демократов к кризису на границе он начал отправлять автобусы с мигрантами, в частности, в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Филадельфию, которыми руководят как раз представители «синих». С весны 2022 года таким образом были перемещены почти 16 тыс. человек.

Приграничная служба Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Многие представители Демпартии, в том числе мэры этих городов раскритиковали действия губернатора Техаса, обвинив его в нечеловеческом обращении с мигрантами. Вместе с тем эти города представляют различные программы для приема нелегалов, а также открывают временные убежища.

По данным погранично-таможенной службы США, за 2022 финансовый год (длился с октября 2021-го по сентябрь 2022-го) было зафиксировано свыше 2,38 млн попыток нелегально пересечь границу, что на 37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за октябрь и ноябрь 2023 финансового года пограничная служба в общей сложности задержала 465 тыс. мигрантов (в 2022 финансовом году этот показатель был на уровне 340 тыс., а в 2021-м — 144 тыс.).

Приграничная служба Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

— Мигранты стекаются в США из Центральной Америки в значительной степени из-за острой нехватки продовольствия, вызванной изменением климата . Учитывая растущий ущерб от климатических изменений, миграционный кризис, скорее всего, будет усугубляться, — допустил профессор Саид Хан.

Новый год — новая политика

Однако Джо Байден решил отправиться на границу, подготовившись. 5 января глава государства анонсировал дополнительные меры, которые Белый дом планирует принять в рамках противодействия кризису . Так, действующая администрация намерена расширить действие так называемого Раздела 42 , введенного в марте 2020 года еще при Дональде Трампе, на мигрантов из Гаити, Кубы и Никарагуа. Эта мера позволяла американской стороне под предлогом борьбы с COVID-19 оперативно депортировать нелегалов без возможности запроса убежища в США .

Вместе с тем глава государства предложил на законных основаниях ежемесячно пускать в Соединенные Штаты по 30 тыс. выходцев из этих стран, а также из Венесуэлы . По словам Джо Байдена, эти шаги «не исправят всю иммиграционную систему, но они значительно лучше помогут справиться с этой сложной ситуацией».

Приграничная служба Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Впрочем, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс в беседе с «Известиями» раскритиковал миграционную политику демократов. По его мнению, нынешняя администрация «приветствует нелегалов и на самом деле не хочет препятствовать их въезду», при этом преимущественно направляя их в «красные» штаты .

— Демократы рассматривают нелегалов как будущих избирателей Демпартии, а некоторые предприятия хотят, чтобы нелегалы служили в качестве дешевой рабочей силы , — рассказал он. — Практика режима Байдена заключается в том, чтобы перевозить их в республиканские штаты, такие как, к примеру, Флорида, чтобы увеличить численность населения, поддерживающего демократов.

Как отметил профессор Саид Хан, либеральные власти страны в отличие от консерваторов придерживаются «мягкой силы» в отношении нелегалов, что лишь усугубляет ситуацию на юге страны.

Приграничная служба Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Республиканцы были категорически против любой миграционной политики , которая позволяет этим людям получать разрешения на въезд. В то же время демократы демонстрируют непоследовательность и некомпетентность в выработке твердой политики, которая ослабила бы давление на южную границу , — заявил он «Известиям».

Неопределенным остается и будущее «Раздела 42». Дело в том, что действие этой нормы должно было закончиться в декабре . На этом фоне сообщалось о массовых увольнениях работников погранслужбы, а также о еще большем скоплении мигрантов на границе. Однако Верховный суд временно оставил «Раздел 42» в силе на время рассмотрения группового иска генпрокуроров-республиканцев 19 штатов. Они требуют оставить действующую норму в силе, поскольку в противном случае ситуация может усугубиться.

Приграничная служба Фото: REUTERS/Kevin Lamarque