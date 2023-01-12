В США нашли еще одну партию связанных с Байденом секретных бумаг
Помощники американского президента Джо Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов, связанных с главой государства. Об этом 11 января сообщает телеканал NBS News со ссылкой на источник.
Отмечается, что материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы. Источник уточнил, что с ноября, после обнаружения документов с секретной маркировкой в его бывшем офисе, помощники Байдена искали любые дополнительные секретные материалы.
Белый дом к настоящему времени не прокомментировал информацию. Минюст также пока не дал комментариев.
Накануне, 10 января, Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.
При этом на следующий день американский лидер отметил серьезность своего отношения к обнаружению у него секретных документов. Байден добавил, что сотрудничает по этому делу с Минюстом и Национальным управлением архивов и документации.
Об обнаружении в офисе действующего президента США около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.
Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в Северном округе разобраться, откуда материалы появились в аналитическом центре.
Байден был вице-президентом в администрации действовавшего тогда президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.