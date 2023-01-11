Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре

Президент США Джо Байден не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства. Об этом глава государства рассказал во вторник, 10 января, в ходе пресс-конференции.

«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что в документах», — сказал американский лидер.

Накануне, 9 января, телеканал CBS News сообщил об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Байден был вице-президентом в администрации действовавшего тогда президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.