Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Харькове и области
Экономика
Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Мир
Экс-офицер разведки США выступил против вооружения Украины Западом
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sarah Silbiger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена его вице-президентства. Об этом глава государства рассказал во вторник, 10 января, в ходе пресс-конференции.

А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте
Почему глава Белого дома превратился в гомеровского героя и кто здесь Полифем

«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что в документах», — сказал американский лидер.

Накануне, 9 января, телеканал CBS News сообщил об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Байден был вице-президентом в администрации действовавшего тогда президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023