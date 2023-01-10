В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

В аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом 9 января сообщил телеканал CBS News.

Так, в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенные лица главы Белого дома нашли около 10 таких материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных.

После этого о найденных бумагах сообщили в национальный архив. По информации CBS, адвокаты Байдена сами предложили забрать документы, так как они не являются предметом для расследований.

Кроме того, министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в Северном округе разобраться, откуда материалы появились в аналитическом центре. Сам Байден не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат.

Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

В августе прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье экс-президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

По сведениям издания, среди изъятых документов имеются указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах.

Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в «специальных государственных учреждениях».

Сообщалось, что всего из поместья было вывезено порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками.