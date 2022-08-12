ФБР при обыске в доме Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье экс-президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, среди изъятых документов имеется указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в «специальных государственных учреждениях», указало издание.

Сообщается, что всего из поместья было вывезено порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками.

Ранее в пятницу сам Трамп в социальной сети Truth опроверг сообщения о том, что сотрудники ФБР при обыске в его поместье якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Он заявил, что подобные публикации являются очередной газетной уткой.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.