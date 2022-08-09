Представители ФБР изъяли содержимое сейфа в резиденции Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 8 августа, агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что Трамп вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич, сообщило Reuters.

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР.

45-й американский президент сделал свой клуб в Палм-Бич поместьем с тех пор, как покинул Белый дом в январе 2021 года. Обычно он проводил лето в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, потому что Мар-а-Лаго закрывается в мае на лето.

Министерство юстиции начало расследование в связи с удалением записей Трампа из поместья во Флориде, сообщил в апреле источник, знакомый с этим вопросом. Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале уведомило конгресс об обнаружении почти 15 коробок с документами Белого дома в доме Трампа во Флориде. некоторые из которых содержали секретные материалы.

Комитет по надзору палаты представителей США тогда объявил о расширении расследования действий Трампа и попросил архивы предоставить дополнительную информацию.

«Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — приводит RT цитату из материала The New York Times со ссылкой на источники.

По данным знакомого с ходом обыска источника, его целью было выяснить, остались ли в доме бывшего американского президента какие-либо важные документы.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом». Об обыске в поместье Мар-а-Лаго стало известно ранее, 8 августа. Самого Трампа в момент обыска в резиденции не было. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Также в этот день обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книше рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.