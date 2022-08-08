Журналист заявила об уничтоженных документах в Белом доме при Трампе

При бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. Об этом 8 августа написала в своей новой книге обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман.

«В новой книге о Трампе будет сообщено, что сотрудники Белого дома периодически обнаруживали комки бумаги, забившие туалет», — передает портал Axios.

Утверждается, что засоры — якобы дело рук лично Трампа. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки. Репортеры якобы узнали и почерк бывшего американского лидера, отметив, что записи сделаны чернилами из его любимой ручки.

«Уничтожение записей, которые необходимо было хранить, потенциально незаконно», — говорится в сообщении.

В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, люди продолжают фабриковать истории про экс-президента.

Как сообщалось ранее в этот день, почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.