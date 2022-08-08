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Почти 50% американцев считают второй срок Байдена или Трампа худшим сценарием

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Фото: REUTERS/Eric Cox
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Опрос жителей США показал, что почти половина из них (47%) уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Дональда Трампа не принесет стране ничего хорошего. Опубликованные 8 августа данные портала Yahoo News с результатами опроса социологического института YouGov показали, что такой поворот событий в США считают «худшим сценарием».

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По мнению 54% опрошенных американцев, Джо Байден сейчас «более слаб» в качестве президента, чем был в 2020 году, когда баллотировался на данный пост. Против нового выдвижения Байдена также выступают 43% сторонников Демократической партии. В свою очередь 25% среди электората Республиканской партии не поддерживают еще одну избирательную кампанию Трампа, а 34% респондентов считают, что за прошедшие два года позиции Трампа ослабли.

Сейчас работу действующего главы США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации. В свою очередь более половины американцев (55%) придерживаются точки зрения, что Байден «не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед США».

Накануне Трамп заявил, что Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории. При этом свой рейтинг пяти худших президентов он не назвал.

4 августа обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. А это в свою очередь приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния.

Днем ранее в телеэфире ведущий Fox News Карл Роув подчеркнул, что Демократическая партия США не позволит действующему главе страны Байдену избираться еще на один президентский срок в 2024 году.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

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