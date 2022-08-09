Дональд Трамп заявил об обыске в его резиденции Мар-а-Лаго

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил об обыске в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, сообщает в понедельник, 8 августа, Reuters.

«После работы и сотрудничества с соответствующими правительственными учреждениями этот необъявленный налет на мой дом не имел ни малейшей необходимости и не был уместен», — говорится в заявлении Трампа, который прежде неоднократно заявлял о готовности сотрудничать с органами правопорядка по любым спорным вопросам.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) выдало ордер на обыск дома Дональда Трампа. Он отказался сообщить причину обыска.

«Мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время в осаде, он подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР», — говорится в заявлении бизнесмена и политика.

Во время обыска Трампа не было во Флориде. Рейд агентов ФБР начался рано утром в понедельник. Сотрудники правоохранительных органов были сосредоточены в районе клуба, где находятся офисы и личные помещения Трампа. Министерство юстиции отказалось от комментариев на запрос CNN, как и Белый дом. Представитель Белого дома заявил, что он не был уведомлен о рейде в резиденции Трампа.

Ранее в этот день в своей новой книге обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.

Как сообщалось ранее в этот день, почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.