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Трамп ищет «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье

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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Бывший президент США Дональд Трамп в последнее время стал беспокоиться, что его самого, его семью и его ближайшее окружение могут прослушивать, а на фоне недавно прошедшего обыска в его поместье во Флориде сторонники призывают 45-го президента Соединенных Штатов не доверять определенным людям. Об этом 11 августа сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, на прошедшей летом встрече со своим ближайшим окружением Трамп был крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, Байдена.

«Он спрашивал меня и других: «Наши телефоны прослушиваются, как вы думаете?» Учитывая большой масштаб расследований, ведущихся в отношении президента, я не думаю, что он предполагает, будто это невозможно», — вспомнил собеседник издания.

Кроме того, сообщает журнал, Трамп и его сторонники обеспокоены тем, что среди его окружения мог появится человек, который бы работал на федеральные службы.

«Экс-президент и несколько его давних советников пытаются выяснить, есть ли у них, по их терминологии, «крот» или «крыса» в святая святых Трампа, который подсовывает секреты федералам», — указал собеседник издания.

Один из советников экс-президента рассказал автору статьи о том, что они получают огромное количество писем от сторонников Трампа, в которых люди высказываются на тему возможного «крота».

«Я получаю много сообщений, в которых [вроде] говорится: «Этот парень, должно быть, осведомитель» и другие… призывают [бывшего] президента начать проверять телефоны своих сотрудников», — рассказал журналу собеседник.

Ранее, 8 августа, ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Ордер на обыск был согласован с минюстом США. Также он добавил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

В апреле генеральный прокурор штата Нью-Йорк заявила о намерении привлечь экс-президента к ответственности по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании. По словам генпрокурора, Трамп, несмотря на требование прокуратуры и предписание суда, отказывался предоставлять нужные документы.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Трамп отвергает обвинения.

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