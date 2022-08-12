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Трамп назвал газетной уткой сообщения о поиске у него документов о ядерном оружии

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Сообщения о том, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в поместье экс-президента США Дональда Трампа якобы искали у него документы, связанные с ядерным оружием, являются очередной газетной уткой. Об этом 12 августа написал сам бывший американский лидер в социальной сети Truth.

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«Вопрос о ядерном оружии — это газетная утка, какой были и Россия (имеется в виду расследование о влиянии РФ на выборы президента в 2016 году. — Ред.), и оба импичмента, и расследование Мюллера, и многое другое», — указал Трамп.

Экс-президент также выразил недоумение, почему ФБР не пустило инспекцию с его юристами и другими представителями присутствовать при обыске в его доме, «вместо того чтобы держать их на жаре».

Накануне газета The Washington Post сообщила, что агенты ФБР искали засекреченные документы о ядерном оружии в поместье бывшего президента США.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

9 августа губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.

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