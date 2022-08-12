Источники WP рассказали о попытке ФБР найти документы о ядерном оружии в доме Трампа
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) искали засекреченные документы о ядерном оружии в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post в четверг, 11 августа, со ссылкой на источники.
«Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа», — говорится в публикации.
9 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.
Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».
Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.