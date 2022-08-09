Губернатор Флориды осудил обыски в доме Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. Информация об этом появилась на сайте Newsmax 8 августа.

«Обыски в Мар-а-Лаго — это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима, в то время как к таким людям, как Хантер Байден, просто боятся прикоснуться», — приводятся его слова в публикации.



Как сообщается, Десантис считается одним из основных кандидатов на пост президента США от республиканцев в 2024 году, в особенности, если из гонки выпадет Трамп.

Сам Трамп считает, что «рейд был политически мотивированным и несущественным».

Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Также 8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книше рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.