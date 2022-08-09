Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков у Трампа
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис назвал США «банановой республикой» после обыска в имении экс-лидера страны Дональда Трампа. Об этом политик написал 8 августа в Twitter.
«Банановая республика», — подчеркнул он.
В поддержку своего мнения он заявил, что федеральные спецслужбы ведут борьбу политического характера против соперников демократов. Одновременно к сыну действующего президента США Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться, подчеркнул губернатор Флориды.
Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.
Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Во время обыска политика в поместье не было.
Ранее экс-президент США подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».