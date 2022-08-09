Обыск в резиденции Трампа во Флориде длился несколько часов

Обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, завершившийся изъятием документов, длился «несколько часов». Об этом 9 августа сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

«Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли «часы», завершился изъятием бумажных документов», — говорится в материале.

Как уточнил источник телеканала NewsNation, обыск в доме Трампа продолжался более девяти часов, с 9:00 (16:00 мск понедельника) до 18:30 (01:30 мск вторника).

Отмечалось, что во время обыска присутствовали трое адвокатов экс-президента США.

Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что в ходе следственных действий агенты ФБР, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа. Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами, которые были вывезены за пределы территории поместья для дальнейшего изучения. По словам источника, правоохранители не особо просматривали изъятые на территории резиденции бумаги.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима.

Начальник юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас высказал мнение в Twitter, что обыски ФБР в доме Трампа, связанные с архивными документами, могут стать препятствием в случае, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Он указал на то, что, согласно законам США, лицо, которое скрывает, портит, уничтожает документы, подделывает документы, находящиеся в его ведении, должно быть лишено возможности занимать посты в США.

8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.