Bloomberg сообщило о решении США передать Украине 31 танк Abrams на $400 млн

США отправят Украине 31 танк Abrams, сообщила 25 января журналист агентства Bloomberg.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью $400 млн» — написала журналист агентства в Twitter, ссылаясь на источник.

Примерно о таком же количестве танков, которые США планируют предать Киеву, сообщили ранее в среду телеканалу CNN два американских чиновника. Отмечается, что вместе с бронетехникой Вашингтон также может передать и небольшое количество эвакуационных (гусеничных) машин, которые предназначены для помощи в ремонте танков на поле боя или же их вывозе для обслуживания в другом месте.

24 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1.

При этом еще 19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что Вашингтон пока не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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